3000 رحلة طيران خاص في «دبي الجنوب» ديسمبر المقبل

كشف مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة «دبي الجنوب» لـ«الإمارات اليوم» عن توقعاته أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص، خلال ديسمبر 2025، إلى نحو 3000 رحلة، بنمو يقدر بنحو 15% مقارنة بديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة.

وبحساب هذا المعدل على أيام الشهر، فإن ذلك يعني أن «المشروع» سيتعامل في المتوسط مع نحو 97 رحلة طيران خاص يومياً، أي ما يعادل تقريباً أربع رحلات كل ساعة على مدار الشهر، في مؤشر واضح إلى الطلب القوي من المشاهير والأثرياء ورجال الأعمال.

كما توقع «المشروع» أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص إلى 20 ألف رحلة في 2025 ككل، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي، في وقت أكدت شركة سفريات أن الأرقام القياسية لحركة الطيران الخاص المتجهة إلى دبي، تعكس حجم الطلب المتواصل على الإمارة، وجهة عالمية جاذبة للمشاهير ورجال الأعمال والأثرياء من مختلف أنحاء العالم.

زيادة مستمرة

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، لـ«الإمارات اليوم» إنه بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة، خلال ديسمبر 2025، فمن المتوقع أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص إلى نحو 3000 رحلة، بما يمثل نمواً بنسبة تبلغ نحو 15% مقارنة بديسمبر الماضي، مرجعاً ذلك إلى الزيادة المستمرة في حركة الزوار، وارتفاع الطلب على السفر ومكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية خلال هذه الفترة من العام.

وأضاف سيف: «مع نهاية العام الجاري، نتوقع في مشروع محمد بن راشد للطيران أن يصل عدد رحلات الطيران الخاص إلى 20 ألف رحلة في 2025 ككل، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2024، ما يجعله العام الأعلى نشاطاً على الإطلاق في تاريخ الطيران الخاص بدبي».

وأوضح سيف أن هذه الأرقام جاءت نتيجة لعوامل عدة، أبرزها الزوار الذين استقطبهم «معرض دبي للطيران 2025» الذي أقيم أخيراً، ونمو جاذبية دبي بفضل العديد من الفعاليات الأخرى التي عقدت في الإمارة خلال العام.

ولفت سيف إلى أنه فضلاً عن مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال ووجهة مفضلة للسياحة، فقد تحولت الإمارة إلى مركز عالمي لخدمة الطائرات الخاصة من خلال جذب مشغلين عالميين للقطاع ولصيانة الطائرات الخاصة.

وجهة عالمية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريّس للسفريات - مجموعة الريس»، محمد جاسم الريس: «تعكس الأرقام القياسية لحركة الطيران الخاص المتجهة إلى دبي حجم الطلب المتواصل على الإمارة، كوجهة عالمية جاذبة للمشاهير ورجال الأعمال والأثرياء من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف الريس لـ«الإمارات اليوم»: «تظهر المؤشرات أن قطاع السياحة في دبي يستقطب مزيداً من الزوار من الفئات عالية الدخل عاماً بعد عام في ظل ما تقدمه الإمارة من تجارب استثنائية في الضيافة والترفيه والتسوق»، لافتاً إلى أن «التقارير الدولية تشير إلى الارتفاع المستمر في أعداد الأثرياء الذين يختارون دبي موطناً دائماً لهم، سواء للإقامة أو لمزاولة الأعمال، مستفيدين من جودة الحياة المتميزة والبنية التحتية المتقدمة والبيئة الاقتصادية المنفتحة».

وتابع الريس: «مع استمرار تدفق الزوار والمستثمرين والمشاهير، تواصل دبي تعزيز موقعها كمدينة عالمية نابضة بالحياة، تجمع بين الفخامة والحداثة والفرص الاقتصادية الفريدة، وترسخ مكانتها كإحدى أكثر الوجهات رغبة على خريطة السفر العالمية».

وأوضح أن السوق الفندقية في دبي التي تضم أكثر من 152 ألف غرفة هي الأكثر إشغالاً في العالم، ويشكل جزء كبير منها فنادق ومنتجعات فاخرة من فئة الخمس نجوم، ما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد في مواسم الذروة وخصوصاً خلال شهر ديسمبر، مشيراً إلى أن رحلات الطيران القادمة إلى الإمارة تشهد أيضاً معدلات إشغال عالية بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة.

مبنى الطيران الخاص

يعد مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب، مركزاً شاملاً، حيث يوفر العديد من الخدمات لمالكي ومستأجري الطائرات الخاصة، بما في ذلك تسيير الرحلات الدولية، ومناولة الطائرات، وصيانتها، فضلاً عن وجود محطة للتزود بالوقود للطيران الخاص خلال فترة قصيرة.