دبي الأولى عالمياً في سهولة الوصول من المطار إلى وسط المدينة

صُنّفت دبي كأكثر مدينة اتصالاً في العالم، بعد تصدّرها المركز الأول عالمياً في مؤشر «الوصول للمدن العالمية»، الذي أعدّته منصة «Mozio»، المتخصصة في حلول النقل والمواصلات الأرضية، ضمن دراسة شملت أكثر 50 مدينة زيارة في العالم.

ويقيس المؤشر مدى سهولة انتقال المسافرين من المطارات الرئيسة إلى قلب المدن، بناء على عوامل تتعلق بسرعة الوصول، وتوافر وسائل النقل العام، وجودة شبكات النقل، وكثافة الخدمات، وكلفة التنقل.

ووفقاً للدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، جاءت دبي على رأس القائمة بعد أن قدّمت واحدة من أسرع وأكفأ رحلات الوصول من المطار إلى وسط المدينة.

وبحسب الدراسة، يُقدّر وقت النقل من مطار دبي الدولي بـ30 دقيقة، بمتوسط 24 دقيقة فقط لوسائل النقل العام، ما يعني إمكانية الانتقال من منطقة استلام الأمتعة إلى قلب المدينة بأقل تأخير.

كما تعمل وسائل النقل العام كل ثماني دقائق في المتوسط، ما يعني أن المسافرين نادراً ما يواجهون انتظاراً طويلاً.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة للمسافرين الراغبين في التوقف في دبي، تعدّ الإقامة مناسبة للميزانية بشكل ملحوظ في مركز رئيس، حيث يبلغ متوسط سعر الليلة في الفنادق ذات «الثلاث نجوم» نحو 150 درهماً فقط، ما يتيح للمسافر المزيد من ميزانية الرحلة لاستكشاف المدينة، حيث تقدّم دبي العديد من المطاعم والمقاهي التي يمكن استكشافها بمجرد الوصول إليها.

ولم تكتفِ دبي بتوفير الوقت فحسب، بل تقدّم أيضاً تجربة اقتصادية ومريحة للمسافرين، فسعر سيارة الأجرة من المطار إلى وسط المدينة يراوح بين 43 و53 درهماً، وهي كلفة تنافسية مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى، مثل لندن وبرلين وأمستردام.

ووفقاً للمؤشر تُعدّ دبي المدينة الأكثر ملاءمة للمسافرين من اللحظة الأولى لهبوط رحلاتهم، متقدمة على فلورنسا وبراغ ومالقة وفيينا، وقد جمعت دبي أعلى معدل إجمالي بواقع 7.20 نقاط من 10 نقاط، لتصبح المدينة رقم واحد عالمياً من حيث سهولة الوصول والتنقل، وكل ذلك يجعل تجربة المسافر عند وصوله إلى دبي مريحة واقتصادية وسلسة، ويُعزّز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن جاهزية لاستقبال الزوار، سواء للسياحة أو الأعمال.