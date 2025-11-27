«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق غداً

تعود حملة ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مرة أخرى، لتقدم أسعاراً مخفضة بنسبة تصل إلى 90%، من 28 نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وأفادت المؤسسة، في بيان، أمس، بأنه احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، تستمر العروض لمدة خمسة أيام لدى أكثر من 500 علامة تجارية كبرى في أكثر من 2000 متجر حول المدينة، ويمكن للمتسوقين الاستفادة من هذه التخفيضات، التي تشمل جميع فئات المنتجات الرئيسة، مثل الأزياء، ومنتجات التجميل ونمط الحياة، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، والإكسسوارات من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية.