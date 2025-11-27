«الأحواض الجافة العالمية» تدشن رافعتها العائمة الجديدة «النوخذة»

دشّنت الأحواض الجافة العالمية رافعتها العائمة الجديدة «النوخذة»، البالغة قدرتها على الرفع 5000 طن، في أعقاب اكتمال مرحلة التصنيع الأساسية، في حدث يشكل محطة بارزة على جدول التسليم المقرر في دبي خلال الربع الثاني من عام 2026.

وتتولى شركة «زد بي إم سي أوفشور» أعمال بناء الرافعة، في إطار شراكة طويلة الأمد تعكس قوة الهندسة والقدرات المشتركة بين الجانبين، ومع تعويم الرافعة في المياه، يدخل المشروع في مرحلة أعمال التجهيز التي تشمل تركيب الأنظمة، وإجراء الاختبارات استعداداً لمرحلة التشغيل التجريبي المقررة في الربع الأول من عام 2026.

وتم إطلاق اسم «النوخذة» رسمياً على السفينة والرافعة عقب مسابقة محلية استقطبت أكثر من 3000 مشاركة.

ويصل طول الرافعة العائمة «النوخذة» إلى 138.5 متراً، مع عرض يبلغ 52 متراً وغاطساً بعمق 5.8 أمتار، وتجمع منظومة الرفع بين خطّاف رفع رئيس بقدرة 5000 طن، وخطّاف رفع مساعد بقدرة 600 طن، يصل ارتفاعهما إلى 180 متراً.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، إن «رافعة (النوخذة) هي تجسيد فعلي للطموحات الهندسية المتقدمة في دولة الإمارات، وروح الريادة التي تدفع مسيرة تطورنا، ومن خلال امتلاك إحدى أقوى سفن الرفع الثقيل في المنطقة، نُعزّز قدرتنا على دعم المشروعات الصناعية والبحرية ومشروعات الطاقة، كما يحمل اسم (النوخذة) دلالة رمزية على سفينة سترتقي بقدراتنا إلى آفاق جديدة».