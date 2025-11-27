5 وجهات شعبية للسفر من الإمارات خلال الشتاء

كشفت شركة «دناتا للسفريات»، أمس، عن أكثر الوجهات الدولية شعبية للمسافرين من دولة الإمارات خلال موسم العطلات الشتوية، حيث جاءت في صدارة هذه الوجهات جزر المالديف وتايلاند والمملكة المتحدة والسعودية وسريلانكا.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن جزر المالديف جاءت أولاً في القائمة، مع ارتفاع حجوزات المسافرين إليها بنسبة تزيد على 100%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع فريق «دناتا للسفريات» هذا الارتفاع إلى العروض المتاحة حالياً خلال موسم السفر المفضل إلى المالديف، والتي تشمل خصومات تراوح بين 30 و50% على الإقامة في المنتجعات الشهيرة المنتشرة فيها.

بدورها، تحظى تايلاند بشعبية كبيرة بفضل اعتدال طقسها خلال ديسمبر، حيث تشهد الرحلات الجوية المباشرة إلى جزيرتَي «بوكيت» و«كرابي» إقبالاً كبيراً، مع وجود خيارات كبيرة من الرحلات من دولة الإمارات.

وقالت رئيسة قسم التجزئة والترفيه بدولة الإمارات في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «إلى جانب وجود إجازة مدرسية أطول في ديسمبر، فإننا نشهد إقبالاً من المسافرين على الجمع بين عطلة عيد الاتحاد وعطلة الشتاء، للتمتع بإجازات طويلة أو رحلات متعددة، إذ شهدنا هذا العام ارتفاعاً في الطلب على العطلات المحلية والدولية بنسبة 53%، مقارنة مع العام الماضي».

وأضافت: «يُمثّل ديسمبر أفضل وقت في السنة للسفر إلى جزر المالديف وتايلاند، حيث يستمتع المسافرون خلال هذه الفترة بطقس جيد، وإلى جانب ذلك تستقطب المملكة المتحدة أعداداً كبيرة من المسافرين بفضل أجوائها الاحتفالية وأسواقها الشتوية».

وأشارت كتيت إلى ارتفاع الطلب على السفر إلى السعودية لأداء العمرة، وكذلك إلى سريلانكا، بفضل توفيرها خيارات متنوعة من الرحلات الاستكشافية، والكلفة المناسبة للعطلات فيها.

وبيّنت أنه بالنسبة للعطلات المحلية، فإن الطلب يتركز على المنتجعات البعيدة عن المدينة في رأس الخيمة، والفجيرة، وعجمان، وجزيرة ياس في أبوظبي.

وبحسب «دناتا للسفريات»، تشمل أكثر الوجهات الدولية شعبية خلال شتاء 2025، جزر سيشيل وكوريا الجنوبية وهولندا والولايات المتحدة وفنلندا، حيث شهدت حجوزات المسافرين من دولة الإمارات إلى هذه الوجهات نمواً ملحوظاً، إلى جانب الوجهات الشتوية الأوروبية التقليدية.