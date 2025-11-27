«طيران الإمارات» تشغّل «A350» إلى مونتريال

تستعد شركة طيران الإمارات لتشغيل أحدث طائراتها «إيرباص A350»، للمرة الأولى، في كندا، اعتباراً من الأول من فبراير 2026، وذلك إلى مونتريال، بدلاً من طائرة «بوينغ 777» التي تعمل حالياً على هذا الخط اليومي.

وذكرت الناقلة، في بيان، أمس، أن تشغيل هذه الطائرة إلى مونتريال يعد محطة مهمة بالنسبة له، حيث تشهد السوق الكندية، للمرة الأولى، تقديم الدرجة السياحية الممتازة ضمن رحلات «طيران الإمارات».

وتأتي طائرة «إيرباص A350» بمقصورات جديدة بالكامل، وتقنيات مبتكرة تُطرح للمرة الأولى في أسطول «طيران الإمارات»، ما يعكس التزام الناقلة بتعزيز التجربة المقدمة لعملائها في كندا ومنحهم خيارات سفر أوسع ومستويات أعلى من الراحة.

وتضم الطائرة ثلاث درجات، منها 32 مقعداً بتوزيع (1-2-1) يتيح الوصول المباشر للممر في درجة الأعمال، و28 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة بمساحة واسعة للقدمين، و238 مقعداً في الدرجة السياحية.

وستشغل الناقلة الطائرة على رحلتها اليومية بين دبي ومونتريال، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 243» من دبي الساعة 02:45 لتصل إلى مونتريال الساعة 07:35، أما رحلة العودة «ئي كيه 244»، فستغادر مونتريال الساعة 10:40 لتصل إلى دبي الساعة 08:00 في اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ومونتريال).

ويمثل تشغيل طائرة «إيرباص A350» وإضافة الدرجة السياحية الممتازة إلى السوق الكندية تطوراً نوعياً في خدمات «طيران الإمارات» على خط مونتريال، في وقت تواصل فيه الناقلة تشغيل طائرة «إيرباص A380» على رحلاتها اليومية إلى تورونتو لتوفير تجربة سفر راقية عبر بوابتيها في كندا. كما تتيح اتفاقية تبادل الرموز مع «إيركندا» إمكانية الوصول إلى 37 وجهة إضافية في كندا والولايات المتحدة عبر كل من مونتريال وتورونتو.