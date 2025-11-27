افتتاح منشأة جديدة في المنطقة اللوجستية بـ «دبي الجنوب»

أعلنت «دبي الجنوب» عن افتتاح منشأة متقدمة جديدة لشركة «INDU Kishore Logistics» في المنطقة اللوجستية، تمتد على مساحة 23 ألف متر مربع، وبقدرة تخزين تصل إلى 75 ألف منصة نقالة بارتفاع 22 متراً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن المنشأة الجديدة صُممت للتعامل مع قطع الغيار بمختلف أحجامها، إلى جانب دعم عمليات التجارة الإلكترونية.

وقال المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد: «يعكس افتتاح شركة INDU Kishore Logistics لمنشأتهم الجديدة ثقة الشركات العالمية بالبنية التحتية المتقدمة التي توفرها (دبي الجنوب)، وقدرتنا على دعم التوسع والابتكار، وسنواصل العمل على تمكين شركائنا من الاستفادة من البيئة اللوجستية المتكاملة والربط السلس الذي نقدمه، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «INDU»، كيشور لاخاني، إن «إنجاز مشروع المنشأة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 12 شهراً ما كان ليتحقق لولا الدعم الكبير والتعاون الوثيق مع فريق (دبي الجنوب)».

يشار إلى أن المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» توفر ربطاً مباشراً إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي.