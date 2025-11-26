الإمارات تطلق أول منصة رقمية لبيع وشراء وتداول العلامات التجارية

أطلقت وزارة الإقتصاد والسياحة اليوم "سوق العلامات التجارية"، أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية من نوعها في الإمارات والمنطقة، والتي تم تطويرها من قبل "برنامج قيادات حكومة الإمارات" وتمثل مشروعاً وطنياً جديداً يضاف إلى بيئة الابتكار والتنافسية للملكية الفكرية وقطاع العلامات التجارية في أسواق الدولة، حيث تهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العلامات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، وتعزيز جاذبية الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري في مؤتمر صحافي في أبوظبي، أن المنصة الرقمية لبيع وشراء وتداول العلامات التجارية التي بدأت أعمالها اليوم تتيح لاصحاب العلامات التجارية المسجلة تداولها في بيئة آمنة وشفافة وتربط بينهم وبين المستثمرين ورواد الأعمال.

وقال بن طوق، نتوقع زيادة عدد العلامات التجارية في الدولة بنسبة 20% خلال عام من اطلاق المنصة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، مضيفا أن عمليات التداول ستقتصر على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات.