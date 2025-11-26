دراسة: دبي الأولى عالمياً في سهولة الوصول

صُنِّفت دبي كأكثر مدينة اتصالا في العالم بعد تصدرها المركز الأول عالميا في مؤشر "الوصول للمدن العالمية" الذي أعدّته منصة Mozio المتخصصة في حلول النقل والمواصلات الأرضية، ضمن دراسة شملت أكثر 50 مدينة زيارةً في العالم. ويقيس المؤشر مدى سهولة انتقال المسافرين من المطارات الرئيسية إلى قلب المدن، بناءً على عوامل تتعلق بسرعة الوصول، وتواتر وسائل النقل العام، وجودة شبكات النقل، وكثافة الخدمات، وكلفة التنقل.

ووفقا للدراسة، جاءت دبي على رأس القائمة بعد أن قدّمت واحدة من أسرع وأكفأ رحلات الوصول من المطار إلى وسط المدينة. وبحسب الدراسة، يُقدَّر وقت النقل في مطار دبي الدولي بـ30 دقيقة، بمتوسط 24 دقيقة فقط لوسائل النقل العام، ما يعني إمكانية الانتقال من منطقة استلام الأمتعة إلى قلب المدينة بأقلّ تأخير. كما تعمل وسائل النقل العام كل ثماني دقائق في المتوسط، ما يعني أن المسافرين نادرًا ما يواجهون انتظارا طويلا.

وأشارت الدراسة إلى أنه بالنسبة للمسافرين الراغبين بالتوقف في دبي، تُعدّ الإقامة مناسبةً للميزانية بشكلٍ ملحوظ في مركزٍ رئيسي؛ إذ يبلغ متوسط سعر الليلة في الفنادق ذات الثلاث نجوم 31 جنيها إسترلينيا فقط، مما يُتيح للمسافر المزيد من ميزانية الرحلة لاستكشاف المدينة، حيث تُقدّم دبي العديد من المطاعم والمقاهي التي يمكن استكشافها بمجرد الوصول إلى المدينة.

ولم تكتفِ دبي بتوفير الوقت فحسب، بل تقدّم أيضا تجربة اقتصادية ومريحة للمسافرين، فسعر التاكسي من المطار إلى وسط المدينة يراوح بين 9 و11 جنيهًا إسترلينيًا، وهي تكلفة تنافسية مقارنة بالمدن الكبرى الأخرى مثل لندن وبرلين وأمستردام.

ووفقا للمؤشر، تُعدّ دبي المدينة الأكثر ملاءمة للمسافرين من اللحظة الأولى لهبوط رحلاتهم، متقدمةً على فلورنسا وبراغ ومالقة وفيينا. وقد جمعت دبي أعلى معدل إجمالي بواقع 7.20 نقاط من 10 نقاط، لتصبح المدينة رقم واحد عالميًا من حيث سهولة الوصول والتنقل. وكل ذلك يجعل تجربة المسافر عند وصوله إلى دبي مريحةً واقتصاديةً وسلسة، ويعزز من مكانة الإمارة كواحدة من أكثر المدن جاهزيةً لاستقبال الزوار، سواء للسياحة أو الأعمال.