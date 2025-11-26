طيران الإمارات تشغّل أحدث طائراتها الإيرباص A350 إلى مونتريال

تستعد طيران الإمارات لتشغيل أحدث طائراتها الإيرباص A350 لأول مرة في كندا اعتباراً من الأول من فبراير 2026، وذلك إلى مونتريال بدلاً من طائرة البوينج 777 التي تعمل حالياً على هذا الخط اليومي.

ويُعد تشغيل هذه الطائرة إلى مونتريال محطة مهمة للناقلة، حيث يشهد السوق الكندي للمرة الأولى تقديم درجة السياحية الممتازة ضمن رحلات طيران الإمارات.

وتأتي طائرة الإيرباص A350 بمقصورات جديدة بالكامل وتقنيات مبتكرة تُطرح للمرة الأولى في أسطول طيران الإمارات، الأمر الذي يعكس التزام الناقلة بتعزيز التجربة المقدّمة لعملائها في كندا ومنحهم خيارات سفر أوسع ومستويات أعلى من الراحة.

وتضم الطائرة ثلاث درجات منها 32 مقعداً بتوزيع 1-2-1 يتيح الوصول المباشر للممر في درجة الأعمال، و28 مقعداً في درجة السياحية الممتازة بمساحة واسعة للقدمين، و238 مقعداً في الدرجة السياحية.

وستشغل الناقلة الطائرة على رحلتها اليومية بين دبي ومونتريال، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 243" من دبي الساعة 02:45 لتصل إلى مونتريال الساعة 07:35، أما رحلة العودة "ئي كيه 244"، فستغادر مونتريال الساعة 10:40 لتصل إلى دبي الساعة 08:00 في اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي ومونتريال).

ويمثل تشغيل طائرة الإيرباص A350 وإضافة الدرجة السياحية الممتازة إلى السوق الكندي تطوراً نوعياً في خدمات طيران الإمارات على خط مونتريال، في وقت تواصل فيه الناقلة تشغيل طائرة الإيرباص A380 على رحلاتها اليومية إلى تورونتو لتوفير تجربة سفر راقية عبر بوابتيها في كندا.

كما تتيح اتفاقية تبادل الرموز مع إير كندا إمكانية الوصول إلى 37 وجهة إضافية في كندا والولايات المتحدة عبر كل من مونتريال وتورونتو.

ويحظى المسافرون على رحلات طيران الإمارات بتجارب طعام متنوّعة مستوحاة من أشهر مطابخ العالم، إلى جانب الاستمتاع بنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية والذي يضم 6500 قناة بلغات متعددة.