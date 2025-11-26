"دبي لصناعات الطيران" تعلن إنجاز صفقة طائرات بوينغ 737 ماكس مع يونايتد إيرلاينز

أعلنت "دبي لصناعات الطيران"، الشركة العالمية لخدمات الطيران، عن إتمام تسليم جميع الطائرات الـ10 من طراز بوينغ 737-9 إلى شركة يونايتد إيرلاينز، وذلك ضمن اتفاقية البيع وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "نثمّن ثقة يونايتد إيرلاينز بنا خلال مختلف مراحل هذه الصفقة التي أُنجزت في فترة زمنية قصيرة. فخلال ستة أشهر فقط، من توقيع المستندات إلى إتمام الصفقة، عمل فريقا دبي لصناعات الطيران ويونايتد إيرلاينز بانسجام كامل، ما يؤكد مرونة وكفاءة الطرفين وقدرتهما على تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية.

وأضاف: "يسرّنا تسليم 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-9 عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، دعماً لخطط التوسع في أسطول شركة يونايتد إيرلاينز. ونتطلع إلى مواصلة دعم الشركة وتعزيز علاقات التعاون بيننا".

يذكر أن "دبي لصناعات الطيران" تملك حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعه 236 طائرة من طائرات بوينغ، بما في ذلك 119 طائرة من عائلة 737 ماكس.

