اتفاقية لتعزيز حلول التمويل العقاري في الإمارات

وقّعت منصتا «بيوت» و«دوبيزل»، العاملتان بسوق العقارات الرقمية في الإمارات، مذكرة تفاهم حصرية مع «بريبكو مورغيج»، الذراع التمويلية لشركة «بريبكو» المتخصصة في حلول التكنولوجيا العقارية في المنطقة، بهدف تعزيز الوصول إلى حلول تمويل عقاري مبتكرة لمشتري المنازل في مختلف أنحاء الإمارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى توفير تجربة مدعومة بالتقنية لمستخدمي المنصتين، من خلال دمج حلول التمويل العقاري المبتكرة لشركة «بريبكو» مباشرة ضمن النظام البيئي المتطور للمنصتين، وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى حاسبة رهن عقاري مخصصة توفر تقديرات سريعة وشخصية لسداد الأقساط على كل عقار مدرج، ما يمنحهم شفافية وراحة أكبر خلال رحلة شراء المنزل.

وقال الرئيس التنفيذي لموقعَي «بيوت» و«دوبيزل» رئيس «مجموعة دوبيزل»، حيدر علي خان: «تُجسّد شراكتنا مع (بريبكو) رؤيتنا المشتركة نحو تعزيز الابتكار، ودعم الشفافية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، نسهم في بناء سوق عقارية أكثر ذكاء وترابطاً، تمكّن المستهلكين، وتدعم شركاءنا، وتسهم في تطوير قطاع عقاري متقدم».

من جانبها، قالت المُؤسِّسة والرئيسة التنفيذية في «بريبكو»، أميرة سجواني: «تعكس هذه الشراكة استمرار ريادة دبي في تشكيل قطاع تكنولوجيا العقارات الديناميكي، ليكون معياراً عالمياً، لتعزيز مكانة المدينة رمزاً للابتكار والثقة والتميّز في التكنولوجيا العقارية».