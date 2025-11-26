«مِراس» تمنح عقد بناء بـ 1.9 مليار درهم

منحت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عقداً بقيمة 1.9 مليار درهم لشركة اتحاد الهندسة الإنشائية «يونك»، لتنفيذ أعمال بناء مجمع الفلل «ذا إيكرز» في منطقة «دبي لاند»، ويتضمن العقد إنجاز الدفعة الأولى التي تضم 642 فيلا مع المرافق المجتمعية الملحقة بها، بحلول الربع الأخير من عام 2027، وقال الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك، إن «(ذا إيكرز) يشكل المرحلة التالية من رؤية (مِراس)، الرامية إلى بناء بيئات سكنية يجتمع فيها التصميم الراقي والاستدامة وجودة الحياة معاً».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «يونك»، عبدالحليم موحد، إن «الشركة ستنفذ المشروع وفقاً لمستويات متميزة من الجودة والاستدامة».