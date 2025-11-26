بفارق كبير.. معرض دبي للطيران يتفوق على «فارنبره البريطاني»

تفوّق معرض دبي للطيران في دورته الـ19، التي اختتمت فعالياتها أخيراً، على معرض فارنبره البريطاني، أحد أقدم معارض الطيران في العالم، والذي انطلق في عام 1948، بعد أن سجل الحدث العالمي في دبي أرقاماً قياسية غير مسبوقة في حجم الصفقات، والمشاركة الدولية وأعداد الزوار، ما رسّخ مكانته كأكبر وأبرز منصة لصناعة الطيران والفضاء.

صفقات وحضور

وحقق معرض دبي للطيران صفقات ضخمة جاوزت 202 مليار دولار (نحو 741.74 مليار درهم)، متقدماً بفارق كبير على الدورة الماضية من معرض فارنبره 2024، الذي بلغت قيمة صفقاته 105 مليارات دولار فقط (نحو 385.56 مليار درهم).

واستقطبت فعاليات معرض دبي للطيران حضوراً قياسياً بلغ 248 ألفاً و788 زائراً من خبراء ومتخصصين وصناع قرار، مقارنةً بأكثر من 100 ألف زائر فقط استقبلهم نظيره «فارنبره». وذلك وفقاً لبيانات اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وشهد الحدث في دبي مشاركة 1500 جهة عارضة من مختلف دول العالم، بينها 440 جهة تشارك للمرة الأولى، إضافة إلى 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 115 دولة، و21 جناحاً وطنياً، و120 شركة ناشئة و50 مستثمراً.

كما ضمت منطقة العرض الثابت 200 طائرة، مع توسعة إضافية لمساحة العرض بلغت 8000 متر مربع.

في المقابل، سجّل معرض فارنبرو 2024 مشاركة مماثلة من حيث عدد العارضين بواقع 1500 عارض، لكنه استقبل 390 وفداً فقط، وضم 90 طائرة في ساحة العرض، رغم تسجيله نمواً لافتاً مقارنة بدوراته السابقة.

مركز الثقل

ويعكس الفارق الكبير بين نتائج المعرضين انتقال مركز الثقل في صناعة الطيران نحو المنطقة، حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية يجتمع فيها كبار المصنعين وشركات التكنولوجيا والفضاء.

وسجّلت الدورة الـ19 من معرض دبي للطيران 2025 إنجازاً استثنائياً أكد من جديد مكانة دبي عاصمة عالمية لصناعة الطيران والفضاء، بعدما قفزت قيمة الصفقات المعلنة بنسبة نمو بلغت 100% أي ضعف ما حققته الدورة الـ18 في عام 2023 التي أغلقت على 101 مليار دولار. وهذا النمو اللافت في حجم الصفقات يعكس الثقة الدولية المتزايدة بدبي كمنصة محورية تُرسم فيها ملامح مستقبل الطيران عالمياً.

ولم يقف النمو عند حدود الأرقام المالية، بل استمر على حجم المشاركة والزوار، إذ شهدت الدورة الـ19 أعلى مشاركة في تاريخ المعرض من الزوار والخبراء وصناع القرار والمتخصصين، مقارنة بـ135 ألف زائر في الدورة السابقة، ما يعني نسبة زيادة تجاوزت 84% في أعداد الزوار.

وتبرز هذه المؤشرات مجتمعةً النمو المتصاعد لدور المعرض كمنصة تستقطب كبار المصنعين والجهات الدفاعية وشركات الفضاء العالمية، في وقت يشهد فيه القطاع تحولات تكنولوجية متسارعة وتوجهاً عالمياً نحو الابتكار والاستدامة. ومع هذا الزخم التصاعدي، يرسّخ معرض دبي للطيران موقعه واحداً من أهم وأكبر التجمعات الدولية المتخصصة، وأحد أبرز روافد صناعة الطيران العالمية.

«المستقبل يبدأ من هنا»

وتحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، واصل المعرض أداء دوره كمنصة دولية جمعت قيادات القطاع لاستشراف الجيل القادم من تقنيات الطيران المدني والعسكري، ودعم صناعة القرارات الاستراتيجية للمستقبل. كما أكد مكانته كملتقى عالمي للاستثمار والتقنيات المتقدمة، ونقطة محورية لإبرام شراكات نوعية تعزز مسيرة الابتكار.

وغطّت فعاليات الدورة الـ19 أحدث التوجهات والابتكارات في قطاعي الطيران والفضاء، بما في ذلك تطوير أكبر المطارات العالمية، واستعراض التقنيات الثورية الجديدة، ليؤكد المعرض دوره كحدث رئيس يسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة الطيران عالمياً.

دور ريادي

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «(معرض دبي للطيران 2025) جمع طوال فعالياته نخبة من أبرز صُنّاع القرار ورواد قطاعات الطيران والفضاء والدفاع من حول العالم، للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الصناعة، بما يجسّد الدور الريادي لدولة الإمارات في دفع الابتكار وتحديد اتجاهات القطاع عالمياً».

وأضاف سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «خالص الشكر والتقدير للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران، ولكل الفرق التي وقفت خلف هذا الحدث، إذ أثمر التزامهم وجهودهم المتواصلة تنظيم نسخة رائدة رسّخت مكانة المعرض كونه منصة عالمية مؤثرة في مستقبل صناعة الطيران».

. الدورة الـ19 لـ«المعرض» شهدت أعلى مشاركة في تاريخ «دبي للطيران» من الزوار والخبراء.