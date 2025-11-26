«ديوا» و«مصدر» تُعزّزان شراكتهما الاستراتيجية

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) اتفاقية شراكة ثنائية لمدة ثلاث سنوات، تواصل بموجبها الهيئة دورها شريكاً لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، بينما تواصل «مصدر»، الجهة المستضيفة لـ«الأسبوع»، دورها راعياً رئيساً لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه الهيئة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاتفاقية - التي وقّعها العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي - تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات بين الطرفين، لتسريع وتيرة إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز التنمية المستدامة داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي الهادفة إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق لتعزيز محتوى أسبوع أبوظبي للاستدامة ومعرض «ويتيكس» ونطاق تأثيرهما، وترسيخ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

وأكد الطاير أن الهيئة وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على تعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع «مصدر»، وتبادل أفضل الخبرات وأبرز الممارسات العالمية، بما يُسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

من جهته، قال الرمحي إن «هذه الاتفاقية امتداد لشراكتنا الوطيدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي التي نواصل من خلالها التعاون لتنفيذ مجموعة من أهم مشروعات الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، ومع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة عالمياً، بات من الضروري أن تضطلع مؤسسات مثل (مصدر) وهيئة كهرباء ومياه دبي بدور ريادي يقوم على اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة، تُسهم في تسريع التقدّم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام».