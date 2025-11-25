منصور بن محمد يطّلع على جهود جمارك دبي في تعزيز أمن المنافذ

اطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، خلال زيارة ميدانية إلى مواقع أجهزة التفتيش في ميناء جبل علي التابعة لجمارك دبي، على منظومة التفتيش الذكية المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وآليات العمل التشغيلية التي تعكس المستوى المتقدم لمنظومة أمن المنافذ في إمارة دبي، والجهود الاستباقية المبذولة في حماية المجتمع وحركة التجارة.

رافق سموه خلال الزيارة الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وعمر علي سالم العديدي، الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح حول آلية عمل الإمكانيات التشغيلية لأجهزة التفتيش المتطورة، وفي مقدمتها جهاز فحص الحاويات "جانتري" ومنظومة الوقاية والرصد الإشعاعي، التي تُعد من أحدث التقنيات العالمية في الكشف عن المواد المشعة والمواد الممنوعة، لما تتمتع به من قدرة عالية على اختراق الحاويات والمركبات والمعدات الثقيلة، وسرعة فائقة في إنجاز عمليات التفتيش بما يسهم في دعم انسيابية التجارة دون الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة.

كما تضمنت الزيارة استعراض حجم الحركة التجارية وخطوط الملاحة في ميناء جبل علي، الذي يُعد أحد أبرز المراكز اللوجستية العالمية، وما يشهده من نمو متسارع في حجم المناولة والتجارة الدولية، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به جمارك دبي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تفتيش الحاويات وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وسرعة الإنجاز.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة التفتيش الجمركي، مثمّناً الجهود المتكاملة التي تبذلها جمارك دبي في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز من قدرة الإمارة على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة واستباقية.

مركز عالمي

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد، أن جمارك دبي ماضية في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي آمن للتجارة، عبر تطوير الكفاءات الوطنية، وتبني الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي، بما يواكب تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويضمن استدامة أمن الحدود والمنافذ.

وأشار إلى دعم مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، والذي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز المنظومة الأمنية والجمركية في الإمارة، مثمناً التكامل بين الجهات الأمنية والجمركية المحلية والاتحادية والعالمية في التعاون والتنسيق المشترك للتصدي لعمليات التهريب المتنوعة.

وأوضح بوسناد أن مفتشي جمارك دبي يشكّلون خط الدفاع الأول لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التصدي لمحاولات التهريب، وذلك ضمن منظومة أمنية متكاملة تلتزم بأعلى المعايير العالمية وتستند إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحليل الجمركي والرصد.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات التقنية والارتقاء بمهارات الكوادر الوطنية، بما يضمن استدامة الجاهزية الأمنية وتعزيز دور جمارك دبي كشريك محوري في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.