بتكلفة تقدر بـ 180 مليار درهم.. العبار: افتتاح "دبي سكوير مول" خلال 3 سنوات

كشف مؤسس شركة «إعمار» العقارية، محمد العبار أن مشروع "دبي سكوير مول"، قيد الإنشاء، ومن المخطط افتتاحه بعد ثلاث سنوات.

وقال العبار في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم، إن المول يقع في خور دبي وبحجمٍ يساوي ثلاثة أضعاف منطقة برج خليفة، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 180 مليار درهم.

وأضاف أن المول سوف يسمح بدخول السيارات الكهربائية.

وكانت إعمار قد اعتمدت في فبراير 2024 التصميم التفصيلي لـ ”دبي سكوير”، الذي من المقرّر أن يصبح ثاني أكبر مركز للتسوّق والترفيه في خور دبي.

وقالت الشركة آنذاك إن “دبي سكوير” يتميز بتصميمه العصري والمبتكر والمرتكز إلى أحدث التكنولوجيا، وسيكون مرتبطاً ببرج خور دبي الجديد الذي بدأت أعمال بنائه بالتزامن مع المول، ما يمنحه موقعاً بارزاً في قلب خور دبي.

وأضافت أن المشروع يتميز بشوارعه الملائمة للمشاة ويشتمل على 7.4 مليون متر مربع من المساحات السكنية و500,000 متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، وكذلك سهولة التنقل سيراً على الأقدام.