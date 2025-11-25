ديسمبر مزدحم.. "طيران الإمارات" تقدم 5 نصائح لتسهيل السفر

دعت طيران الإمارات جميع عملائها بالتخطيط المسبق لرحلاتهم خلال شهر ديسمبر، حيث تتوقع الناقلة نمواً كبيراً في حركة السفر طوال الشهر، لا سيما مع انطلاق موسم السياحة الشتوي، وتزامن ذلك مع الفعاليات والعطلات المحلية المتعددة وتعديل التقويم الدراسي الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية والذي يتيح عطلة مدرسية طويلة لمعظم شهر ديسمبر.

وقدمت الشركة 5 نصائح من لتقليل وقت الانتظار في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر.

1- الوصول مبكراً إلى المطار

تنصح طيران الإمارات عملاءها بمراعاة تواجدهم في المطار خلال شهر ديسمبر قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، لإنجاز إجراءات السفر والوصول إلى بوابة المغادرة الصحيحة قبل ساعة من موعد الرحلة.

2- تحميل تطبيق طيران الإمارات وإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً والتسجيل في نظام المسار البيومتري لتجربة أسرع في المطار

يمكن لعملاء طيران الإمارات تحميل تطبيق طيران الإمارات للحصول على تفاصيل الرحلات بسهولة على هواتفهم المحمولة، وإنجاز إجراءات السفر قبل 48 ساعة من موعد الرحلة، والحصول على البطاقة الرقمية للصعود إلى الطائرة لمعظم الوجهات. كما يمكنهم تلقي إشعارات فورية حول مواعيد الرحلة، ومعرفة الوجبات المقدمة على متن الطائرة، وطلب الوجبة الساخنة مسبقاً في درجة الأعمال، وحجز خدمة السيارة مع سائق، وحتى اختيار ومشاهدة محتوى الترفيه المفضل مسبقاً عبر نظام ice.

كما يمكن للعملاء الآن استخدام تطبيق طيران الإمارات للتسجيل في المسار البيومتري في مطار دبي الدولي، وهي عملية لا تستغرق سوى بضع دقائق وتمكّنهم من المرور السريع عبر البوابات الذكية، والصعود البيومتري للطائرة عبر بوابات طيران الإمارات، والدخول البيومتري إلى صالات طيران الإمارات.

كما يمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر عبر موقع Emirates.com قبل 48 ساعة من موعد المغادرة.

3- إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة في متجر السفر وإنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي وكسب أميال سكاي واردز

وفّر وقتك في المطار وتوجّه إلى تجربة مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي. ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة مجاناً قبل موعد الرحلة بـ 24 ساعة كحد أقصى و4 ساعات كحد أدنى، مع مواقف سيارات مجانية.

كما يحصل كل مسافر (بما فيهم الأطفال) على 2,500 ميل سكاي واردز عند إنجاز الإجراءات بين 15 ديسمبر و15 يناير، أي أن عائلة مكونة من 4 أشخاص يمكنها كسب 10,000 ميل. ويعمل المتجر من 8 صباحاً حتى 10 مساءً، وسيتم تمديد ساعات العمل خلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 15 يناير حتى منتصف الليل.

ويمكن للعملاء أيضاً إنجاز إجراءات السفر مسبقاً في مكتب طيران الإمارات في عجمان، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، ويقع في محطة حافلات عجمان المركزية، وذلك في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

4- تسليم الأمتعة في المطار قبل 24 ساعة من موعد المغادرة وإنجاز إجراءات السفر من المنزل

يمكن لعملاء طيران الإمارات توفير المساحة في سياراتهم وتقليل المهام في يوم السفر عبر تسليم الأمتعة في المطار ليلة السفر مجاناً. يمكن للمسافرين المغادرين من دبي إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة قبل 24 ساعة من موعد الرحلة، أو قبل 12 ساعة إذا كانت الرحلة إلى الولايات المتحدة. وبهذه الطريقة، يمكنهم في يوم السفر التوجه مباشرة إلى منطقة الجوازات في المطار.

كما يمكن لعملاء طيران الإمارات في دبي والشارقة اختيار خدمة إنجاز إجراءات السفر من المنزل حيث يتولى موظفو طيران الإمارات إنجاز إجراءات السفر في منزل العميل أو في الفندق أو المكتب، ونقل الأمتعة إلى المطار. ويمكن للمسافرين حجز هذه الخدمة قبل 24 ساعة على الأقل من الرحلة، وتنصح طيرام الإمارات عملائها بحجز الخدمة مبكراًـ خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل مجانية لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في سكاي واردز طيران الإمارات.

5- التأكد من مطابقة الأمتعة لمتطلبات طيران الإمارات

تحث طيران الإمارات عملاءها على الانتباه أثناء تجهيز الأمتعة والالتزام بسياسة البضائع الخطرة، ومن أبرز الإرشادات الجديدة أنه يُسمح بحمل وحدة شحن واحدة فقط لا تتجاوز سعتها 100 واط/ساعة، ويجب أن تتضمن مواصفات السعة بوضوح على المنتج، كما يجب وضع البطارية المحمولة في جيب المقعد أو في حقيبة اليد، ولا يُسمح بوضعها في الأمتعة المسجلة. أما الحقائب الذكية فهي مسموح بها في المقصورة فقط إذا كانت البطارية قابلة للإزالة ومطفأة وكانت ضمن حدود الحجم والوزن المسموح به لأمتعة المقصورة. كما يُشترط أن تُحمل السجائر الإلكترونية، بما في ذلك السيجار الإلكتروني والأنابيب الإلكترونية وأجهزة البخور الكهربائية المحمولة وأي أجهزة بخار شخصية تحتوي على بطاريات، بشكل آمن لتجنب التشغيل العرضي، وهي مسموح بها فقط ضمن أمتعة اليد.