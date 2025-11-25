"بيوند" تكشف عن "كانيون".. مشروعها السكني الثاني في "ذا فورست" بمدينة دبي الملاحية

أعلنت "بيوند للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة ذات الرؤية المستقبلية المبتكرة في تطوير المشاريع على الواجهات البحرية، عن إطلاق «كانيون»، ثاني برج سكني للشركة ضمن منطقة "ذا فورست"، أول غابة بجانب البحر في الشرق الأوسط والتي كشفت عنها الشركة سابقاً. ويشكّل المشروع إضافة نوعية إلى المشهد العمراني المتكامل الذي تطوره "بيوند" ضمن مخططها الرئيسي في مدينة دبي الملاحية، والممتد على مساحة 8 ملايين قدم مربع.

ويستند تصميم «كانيون»، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار درهم، إلى قراءة معاصرة للتضاريس الطبيعية، حيث تنساب خطوطه المعمارية بانسيابية تحاكي تضاريس الأرض وتدرجاتها، وتتفاعل مع أشعة الشمس ولعبة الضوء والظل، فيما ترتقي الحدائق المعلّقة عمودياً على الواجهة لتخلق امتداداً حيًّا للطبيعة داخل النسيج العمراني.

ويقدّم «كانيون» رؤية متجددة للحياة المعاصرة على الواجهة البحرية، ترتكز على الهدوء واتساع الأفق وتعزيز الصلة بين الإنسان والطبيعة، بما يرسّخ مكانة منطقة "ذا فورست" كإحدى أبرز الوجهات تميزاً ونمواً في دبي، ويكرّس موقع مدينة دبي الملاحية كعنوان سكني مرموق.

وفي هذه المناسبة، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوند للتطوير العقاري": "أصبحت مدينة دبي الملاحية اليوم إحدى أبرز الواجهات البحرية في المنطقة، حيث يلتقي نبض دبي مع هدوء البحر في مشهد يعكس توازناً فريداً بين الحيوية والسكينة. ومن خلال مخططنا الرئيسي في المدينة، نعمل على تطوير وجهة ترتكز على القرب من الطبيعة، والتصميم المعاصر، وشعور حقيقي بالترابط الإنساني. ويأتي «كانيون» ليحوّل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، عبر دمج الطبيعة في صميم بنية المبنى، وتقديم تجربة سكنية تستلهم اتساع الأفق وهدوء المشاهد الطبيعية، لتعكس أسلوب حياة أكثر عمقاً وارتباطاً بروح المكان."

ويضم «كانيون» 411 وحدة سكنية بتصاميم عصرية تتنوع بين شقق من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم. وتتميّز الوحدات بمساحات رحبة وإطلالات بانورامية تمتد نحو أفق دبي المتلألئ، وجزر العالم، وميناء راشد، والغابة الأولى من نوعها في المنطقة الواقعة أسفل البرج. كما تجمع التفاصيل الداخلية بين الزجاج الممتد، والشرفات الانسيابية، والتشطيبات الراقية، في تكامل بصري ومعماري يربط المساحات الداخلية بعناصر الطبيعة المحيطة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2029.

كما يحتضن البرج مجموعة مرافق عالمية المستوى تُعزّز رفاهية السكان وصحتهم الجسدية والنفسية وارتباطهم بالبيئة. وتشمل ردهة استقبال عصرية، ومساحات عمل مطلّة على البحر والمساحات الخضراء، وأجنحة علوية للأنشطة الاجتماعية، وتراسات ومسابح، ونادياً رياضياً متكاملاً، ومنتجعاً صحياً مخصصاً للعافية، إلى جانب مرافق عائلية متنوّعة.

ويضم السطح سكاي لاونج مُخصّصاً للسكان، فيما يتوّج البرج حوض سباحة سماوي يوفّر إطلالات بانورامية على الغابة والأفق والخليج العربي، بما يعزّز الإحساس بالسكينة والانسجام مع روح المكان. وعلى مستوى الأرض، تربط المسارات الخضراء المتدرجة البرج بمحيطه العمراني بسلاسة، في مشهد تتداخل فيه العمارة مع الطبيعة ضمن لوحة واحدة متكاملة.