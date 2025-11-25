«المالية» تختتم برنامج زيارات ميدانية لـ «قادة المال»

اختُتمت فعاليات برنامج «زيارات ميدانية لمؤسسات مالية»، ضمن مبادرة «قادة المال» التي تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع عدد من الدوائر المالية المحلية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإعدادها لقيادة مستقبل العمل المالي في الدولة.

يمثل البرنامج المرحلة الثانية من المبادرة، واستمر من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري، حيث تضمن سلسلة من الزيارات الميدانية إلى دائرة المالية في كل من حكومتَي أبوظبي ودبي، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف إتاحة فرصة مباشرة للمشاركين للتعرف إلى أفضل الممارسات المالية والإدارية المطبقة محلياً ودولياً.