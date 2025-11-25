أكتوبر يسجل 582% نمواً في معاملات مبيعات المكاتب «قيد الإنشاء» بدبي

كشف تقرير صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز» الشرق الأوسط، المتخصصة في خدمات العقارات السكنية والتجارية الفاخرة بدولة الإمارات، عن نمو في مبيعات المكاتب قيد الإنشاء في دبي خلال الربع الثالث 2025 بنسبة 463.7%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، إذ سجلت 389 معاملة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ69 معاملة خلال الربع الثالث من العام الماضي، في وقت سجل أكتوبر الماضي وحده نحو 225 معاملة لمبيعات مكاتب قيد الإنشاء، مقارنة بـ33 معاملة في أكتوبر 2024 بنمو نسبته 582%.

وأشار التقرير إلى أن وراء هذه الأرقام المذكورة، التي تشير إلى الارتفاع، تكمن ظاهرة جديدة تُعيد رسم ملامح مشهد سوق العقارات التجارية، وهي النمو الكبير للطلب على المكاتب التجارية قيد الإنشاء.

وأضاف التقرير أن مشروعات المكاتب التجارية مثل «لومينا» و«لومينا ألتا» و«برج أ إتش إس»، و«سامانا براري أفينيو»، و«31 أبوف»، و«برج أسبيرز» تتصدر هذا النمو، حيث تجذب المستثمرين الراغبين في المشاركة ضمن الجيل القادم من بيئات العمل في دبي، وهي مشروعات مصممة في جوهرها لتراعي الاستدامة والعافية والبنية التحتية الرقمية.

إلى ذلك، أفاد التقرير بأن سوق العقارات التجارية في دبي سجل أداء استثنائياً، خلال أكتوبر الماضي، حيث شهدت معاملات البيع زيادة بنسبة 21.4% على أساس سنوي، بينما بلغ عدد الصفقات 1274 صفقة بقيمة 12.3 مليار درهم، بزيادة بلغت 9.9%، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

وأكد أن قطاع المكاتب كان العامل الرئيس في دعم الانتعاش الذي سجلته سوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت المعاملات بنسبة 64% من حيث الحجم، و98% من حيث القيمة، ما يعكس الطلب المستدام على المكاتب من الدرجة الأولى في المناطق التجارية العريقة، مثل منطقة الخليج التجاري وأبراج بحيرات جميرا.

وأضاف التقرير أن أصول التجزئة شهدت نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع أحجام المبيعات بنسبة 29%، وتضاعف القيمة الإجمالية للمبيعات على أساس سنوي، مدعومة بقوة الاقتصاد الاستهلاكي في دبي، والتوسع المستمر للعلامات التجارية العالمية.

وقال رئيس قسم الشؤون التجارية في «إنجل آند فولكرز»، أليكس لورينسو، إن «معدلات الإشغال في المكاتب التي تقع في الأبراج الرئيسة تتجاوز 90% بشكل مستمر، الأمر الذي يُبقي المعروض محدوداً في المناطق التجارية المهمة والراسخة في دبي، ويرفع عائدات الإيجار وقيم رأس المال».

وفي ما يخص سوق العقارات السكنية في دبي، ذكر التقرير أن السوق تدخل مرحلة أكثر نضجاً بعد عامين من النمو الاستثنائي.

وسجل أكتوبر الماضي 18 ألفاً و530 معاملة بيع، وهو ما يُمثّل تعديلاً طفيفاً عن أعلى مستوياته القياسية في عام 2024، بينما شكّلت المبيعات على الخارطة 68.3% من النشاط، ونمت المعاملات الثانوية بنسبة 14.4% على أساس شهري، ما يُظهر إقبالاً متجدداً على المنازل الجاهزة.

وسيطرت الشقق على 85.8% من المبيعات، مدعومة بأسعارها المناسبة ومتوسط ارتفاع عوائد الإيجار الإجمالية البالغ 6.8%، كما ارتفعت الأسعار في المجمعات السكنية الرئيسة بنسبة 5 إلى 10% على أساس سنوي، بينما حققت العديد من مجمعات الفلل نمواً بنسبة 10 إلى 20%، ما عزّز مرونة دبي وجاذبيتها الاستثمارية المستدامة.

