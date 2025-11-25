61.5 مليار درهم تمويلات بنكية خلال سبتمبر 2025

قدمت البنوك العاملة في الدولة تمويلات وتسهيلات ائتمانية بقيمة 61.5 مليار درهم، خلال سبتمبر الماضي منفرداً، ليصل إجمالي رصيد محفظة الائتمان، بنهاية الشهر، إلى تريليونين و478.8 مليار درهم مقارنة بتريليونين و417.3 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق، بنمو شهري نسبته 2.5%، فيما واصل إجمالي أصول القطاع المصرفي مساره الصاعد مسجلاً للمرة الأولى 5.2 تريليونات درهم تقريباً بنهاية شهر الرصد، مقارنة بخمسة تريليونات و87 ملياراً بنهاية أغسطس بارتفاع شهري قيمته 113 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.2%، وذلك بحسب بيانات صدرت، أمس، عن المصرف المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية إلى ثلاثة تريليونات و186 مليار درهم بنهاية سبتمبر2025 مقارنة بثلاثة تريليونات و128.5 مليار درهم، بنهاية أغسطس من العام الجاري، بزيادة شهرية قيمتها 57.6 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 1.8%.

وتظهر بيانات «المركزي» أيضاً وفرة كبيرة في السيولة، واستمرار تفوق الودائع على القروض، بفارق كبير سجل بنهاية سبتمبر 707.2 مليارات درهم.

وبحسب البيانات، فقد انخفضت القاعدة النقدية بنسبة 2.5% من 854.1 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 832.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر، بتراجع قيمته 21.6 مليار درهم.

وأوضح «المركزي» أن الانخفاض في القاعدة النقدية جاء مدفوعاً بتراجعات في الحساب الاحتياطي بنسبة 8.9%، والارتفاع في النقد المصدر بنسبة 0.9%، والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 2.4% والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 0.9%.

وبحسب بيانات «المركزي»، فقد ارتفع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إلى 977 مليار درهم مقارنة بـ972.7 مليار درهم بنهاية أغسطس السابق، بزيادة شهرية قيمتها 4.3 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 0.4%.

وتشمل أصول المصرف المركزي الأجنبية أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 344.1 مليار درهم وأوراقاً مالية أجنبية بقيمة 581 مليار درهم، وأصولاً أجنبية أخرى بقيمة 52 مليار درهم.

وتخطت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول تريليون درهم، مسجلة تريليوناً و11.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقارنة بتريليون وسبعة مليارات درهم بنهاية أغسطس السابق بزيادة شهرية قدرها 4.8 مليارات درهم.

وفي جانب الخصوم ورأس المال، سجلت الميزانية الرقم نفسه بما قيمته تريليون و11.8 مليار درهم.

بدوره، ارتفع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% من 1.028 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى 1.032 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، كما ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 1% من نحو 2.562 تريليون درهم إلى نحو 2.589 تريليون درهم، مدفوعاً بزيادة الودائع شبه النقدية بقيمة 22.4 مليار درهم.

وارتفع عرض النقد «ن3» بنسبة 1.4% من نحو 3.079 تريليونات درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 3.123 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025.

