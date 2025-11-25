تصنيع أولى حزم الوقود النووي لـ «براكة»

أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة «فراماتوم» عن تصنيع أولى حزم الوقود النووي لمحطات براكة للطاقة النووية، في منشأة الشركة بمدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي هذا الإنجاز كمحطة أساسية لتنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي، التي وقعتها الشركتان، في يوليو من العام الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات، من خلال تنويع مصادر إمدادات الوقود النووي.

وتم تصنيع حزم الوقود النووي في منشأة «فراماتوم» المتطورة بمدينة «ريتشلاند» في الولايات المتحدة، بالاعتماد على خبرات تمتد لعقود طويلة في هذا المجال، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، وسيتم توريد حزم الوقود النووي الكاملة لاختبارها في محطات براكة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، محمد الحمادي، إن «هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة الشاملة، لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي لمحطات براكة، إذ تتوافق خبرات (فراماتوم) وقدراتها التصنيعية مع التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأداء».

وأضاف الحمادي: «من خلال تعزيز سلسلة توريد الوقود لمحطات براكة، تواصل الشركة دعم تميزها التشغيلي وضمان قدرتها على إنتاج طاقة مستقرة ونظيفة وآمنة على مدار الساعة، لتزويد القطاعات الصناعية والاقتصادية الريادية في الدولة والمجتمعات المحلية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فراماتوم»، غريغوار بونشون، إن «النجاح في تصنيع أولى حزم الوقود النووي يُعد دليلاً على التفاني والخبرة التي تتمتع بها فرق العمل، ويؤكد دور شركة (فراماتوم) كشريك موثوق في قطاع الطاقة النووية العالمي، متطلعاً إلى مواصلة التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية لضمان تشغيل محطات براكة بأعلى معايير الأمان والكفاءة»، وسيتم تنفيذ برنامج اختبار شامل قبل الاستخدام التجاري، وذلك في إطار برنامج تأهيل الوقود الذي تتبعه شركة الإمارات للطاقة النووية.