سلطة موانئ دبي تناقش تعزيز التعاون مع شركائها في الخدمات البحرية

نظمت سلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المؤتمر السنوي الأول للسلطة على متن السفينة التاريخية «كوين إليزابيث QE2» في ميناء راشد، حيث جمعت نخبة من ممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري، بهدف تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية، ومناقشة أحدث التطورات والتحديات الفنية والتشغيلية في مجال الخدمات البحرية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار حرص سلطة موانئ دبي على بناء جسور التواصل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وترسيخ نهج التعاون المشترك الذي يُسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة في الموانئ والمناطق البحرية التابعة لإمارة دبي.

وقال المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، الكابتن إبراهيم البلوشي، إن هذا اللقاء يُشكّل منصة مهمة للحوار وتبادل الأفكار بين الشركاء الاستراتيجيين في القطاع البحري، مشيراً إلى أن المؤتمر السنوي الأول لسلطة موانئ دبي، يُعدّ خطوة متقدمة نحو تعزيز التكامل بين مختلف الجهات العاملة في القطاع البحري، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية البحرية.

وأضاف: «يعتمد نجاح منظومتنا على الشراكة الفعالة بين جميع عناصرها، من مزوّدي الخدمات إلى الجهات التنظيمية والتشغيلية»، لافتاً إلى أن تنظيم سلطة موانئ دبي للمؤتمر يأتي بهدف تعزيز تبادل الخبرات، وتفعيل شراكات استراتيجية.