«العربية للطيران» تضيف لندن إلى شبكة وجهاتها

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك.

ويُشكل إطلاق هذه الوجهة الجديدة خطوة استراتيجية ترسّخ حضور «العربية للطيران» في الأسواق الدولية، وتوسيع شبكتها المتنامية انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وستبدأ الخدمة الجديدة اعتباراً من 29 مارس 2026 بمعدل رحلتين يومياً، ما يمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتعكس هذه الخطوة التزام «العربية للطيران» الدائم بتقديم تجربة سفر موثوقة لعملائها، إضافة إلى دعم حركة السفر والتجارة بين البلدين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي، إن «الرحلات الجديدة إلى مطار (غاتويك) في لندن، تُشكل محطة بارزة في مسيرة النمو المتواصل لشركة العربية للطيران، ويعكس هذا التوسّع التزام المجموعة المستمر في تعزيز حضورها في أسواق رئيسة عبر شبكة وجهات أوسع تلبي احتياجات عملائها وتوفّر لهم تجربة سفر موثوقة».

وأضاف أن إطلاق خدمة «لندن غاتويك» يعزّز من خيارات السفر انطلاقاً من الشارقة، ويؤكد التزام المجموعة بتوفير رحلات سفر اقتصادية وسلسة لعملائها، سواء بغرض العمل أو الترفيه، متطلعاً إلى استقبال المسافرين على متن رحلاتها وتوفير تجربة جديدة لسفر جوي مباشر بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي التجاري لمطار «لندن غاتويك»، جوناثان بولارد، إن «المطار شهد هذا العام ارتفاعاً لافتاً في الطلب على الرحلات إلى مختلف وجهات الشرق الأوسط»، معرباً عن سعادته بأن يقدّم المطار للمسافرين من لندن والجنوب الشرقي وجهات وخيارات جديدة للسفر.

كما أعرب عن سعادته بانضمام ناقل جوي جديد إلى مطار لندن غاتويك بعد الموافقة الحكومية الأخيرة على الاستخدام المنتظم للمدرج الشمالي، متطلعاً إلى استقبال شركة «العربية للطيران» في شهر مارس، بما يوفّر ربط مباشر مع مدينة الشارقة العريقة والمنطقة ككل.