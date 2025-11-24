دبي تسجّل صفقة مليارية لبيع قطعة أرض في "اليلايس1"

شهدت السوق العقارية في دبي تنفيذ صفقة بيع ملياريه لقطعة أرض في منطقة "اليلايس1" بمساحة 4.18 ملايين قدم مربع، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.27 مليار درهم.

وأفادت بيانات تطبيق "دبي ريست" التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن قيمة مبيعات العقارات في الإمارة بلغت 5.18 مليارات درهم عبر تنفيذ 1332 معاملة.

وتوزّعت المعاملات بواقع 1179 معاملة لوحدات سكنية، و56 معاملة لمبانٍ، و97 معاملة لأراضٍ.

فيما سجّلت معاملات الرهن العقاري 242 معاملة بقيمة 914.39 مليون درهم، موزّعة بواقع 140 معاملة لوحدات سكنية، و 32 معاملة لمبانٍ، و70 معاملة لأراضٍ، بينما سجّلت الهبات نحو 31 معاملة بقيمة 125.35 مليون درهم.

إلى ذلك بلغت التصرفات الإجمالية لعقارات دبي اليوم الاثنين نحو 6.21 مليارات درهم عبر تنفيذ 1605 معاملات.

وبذلك تجاوزت مبيعات العقارات في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات اليوم حاجز الـ 600 مليار درهم لتصل إلى نحو 603.48 مليارات درهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية نحو 812.89 مليارات درهم.