"الإمارات للطاقة النووية" و"فراماتوم"تعلنان عن تصنيع حزم وقود نووي لـ"براكة"

أعلنت شركة الإمارات للطاقة النووية وشركة "فراماتوم"، عن تصنيع أولى حزم الوقود النووي لمحطات براكة للطاقة النووية في منشأة الشركة بمدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي هذا الإنجاز كمحطة أساسية لتنفيذ اتفاقية توريد الوقود النووي التي وقعتها الشركتان في يوليو من العام الجاري والتي تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة لدولة الإمارات من خلال تنويع مصادر إمدادات الوقود النووي.

وتم تصنيع حزم الوقود النووي في منشأة "فراماتوم"المتطورة بمدينة ريتشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية بالاعتماد على خبرات تمتد لعقود طويلة في هذا المجال، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة. وسيتم توريد حزم الوقود النووي الكاملة لاختبارها في محطات براكة.

وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية ومجموعة شركاتها، أن هذه الشراكة تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الشركة الشاملة لضمان مرونة واستدامة إمدادات الوقود النووي لمحطات براكة، إذ تتوافق خبرات "فراماتوم" وقدراتها التصنيعية مع التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأداء.

وأضاف الحمادي: من خلال تعزيز سلسلة توريد الوقود لمحطات براكة، تواصل الشركة دعم تميزها التشغيلي وضمان قدرتها على إنتاج طاقة مستقرة ونظيفة وآمنة على مدار الساعة، لتزويد القطاعات الصناعية والاقتصادية الريادية في الدولة والمجتمعات المحلية.

ومن جهته، قال غريغوار بونشون، الرئيس التنفيذي لشركة "فراماتوم"، إن النجاح في تصنيع أولى حزم الوقود النووي يُعد دليلاً على التفاني والخبرة التي تتمتع بها فرق العمل، ويؤكد دور شركة "فراماتوم" كشريك موثوق في قطاع الطاقة النووية العالمي، متطلعا إلى مواصلة التعاون مع شركة الإمارات للطاقة النووية لضمان تشغيل محطات براكة بأعلى معايير الأمان والكفاءة.

وسيتم تنفيذ برنامج اختبار شامل قبل الاستخدام التجاري، وذلك في إطار برنامج تأهيل الوقود الذي تتبعه شركة الإمارات للطاقة النووية، ويهدف هذا البرنامج إلى إجراء عمليات التقييم والتحقق بدقة من مستويات الأمان والمواءمة والأداء لتصميم الوقود الجديد ضمن ظروف التشغيل الفعلية في محطات براكة للطاقة النووية.

وبعد استكمال مراحل الاختبار والتحقق من النتائج، ستباشر الشركة دمج هذه الحزم في العمليات التشغيلية، بما يعزز موثوقية التشغيل والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.

وجدير بالذكر أن إنتاج حزم الوقود النووي تم في منشأة "فراماتوم" المرخّصة من قبل هيئة الرقابة النووية الأميركية في مدينة ريتشلاند، والتي حصلت على أعلى تصنيف في مراجعة أداء الترخيص من الجهة التنظيمية الأميركية لمدة 18 عامًا متتالية.

وتستند هذه المنشأة إلى أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال إنتاج وقود المفاعلات النووية، حيث قامت بتوريد أكثر من 6 آلاف حزمة من هذا النوع، كما ستقدم "فراماتوم" خدمات الدعم الهندسي من مقرها الرئيس في الولايات المتحدة بمدينة لينشبرغ بولاية فرجينيا.