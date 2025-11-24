«دبي المالي» يصدر توضيحاً بشأن «الخلل الفني» في جلسة تداول اليوم

أصدر سوق دبي المالي (DFM) توضيحاً بشأن «الخلل الفني» الذي واجهه عدد من الأعضاء والمشاركين في السوق في جلسة تداول اليوم. وأفاد «السوق» في بيان له، بأنه في الوقت الذي قام به فريق الدعم الفني في سوق دبي المالي بتحديد السبب وتنفيذ التدابير اللازمة، فإن «دبي المالي» باشر التداول بشكل طبيعي من قبل جميع الأعضاء والمشاركين في تمام الساعة 12:45 ظهراً. وأكد أنه قد تم معالجة خلل الاتصال الذي واجهه عدد من الأعضاء والمشاركين في السوق، ما أثر في قدرتهم على إتمام عمليات التداول.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، خليفة رباع الشحي: «الحفاظ على نزاهة واستقرار السوق هو أولويتنا القصوى».

,تابع: «تحركت فرقنا بسرعة لحل المشكلة، وضمان استئناف التداول بأمان، ونواصل مراقبة الأنظمة عن كثب، والبقاء على تواصل مع الأعضاء لضمان يوم تداول سلس».

وأكد سوق دبي المالي بأنه سيجري مراجعة داخلية للحادث وفقاً لبروتوكولات التشغيل الخاصة به، وبالتعاون مع الأعضاء والمشاركين المعنيين في السوق.