"العربية للطيران" تضيف لندن إلى شبكة وجهاتها المتنامية

أعلنت العربية للطيران، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك.

وقالت الناقلة إن الخدمة الجديدة ستبدأ اعتباراً من 29 مارس 2026 بمعدل رحلتين يومياً، مما يمنح المسافرين خيارات أوسع للتنقل بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "تشكّل الرحلات الجديدة إلى مطار غاتويك في لندن، محطة بارزة في مسيرة النمو المتواصل لشركة العربية للطيران. ويعكس هذا التوسع التزامنا المستمر في تعزيز حضورنا في أسواق رئيسية عبر شبكة وجهات أوسع تلبي احتياجات عملائنا وتوفر لهم تجربة سفر موثوقة".