7 فوائد للتحول الرقمي في صناعة الحديد

قال خبراء في أنظمة صناعات منتجات الحديد إن التحول الرقمي واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، سيتيحان سبع فوائد في تلك الصناعات، تمثل مرحلة انتقالية جديدة للقطاع.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للحديد والصلب 2025، الذي أنهى أعماله في دبي أخيراً، أن تلك الفوائد تتمثل في: تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ودعم خطط الأمن والسلامة، ورفع مؤشرات الاستدامة، وتوسيع عمليات الرقابة الإنتاجية، والصيانة التنبؤية، وإنشاء قواعد بيانات تدعم صناعة القرارات، وتعزيز الأمن الإلكتروني بالشركات.

وقال مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «برايم تيليز»، عمران اللحام، إن «الإمارات من الدول التي تشهد تسارعاً لافتاً في تبني مبادرات التحول الرقمي الشامل والذكاء الاصطناعي في قطاع صناعات الحديد والصلب».

وأوضح أن «أبرز الفوائد الناجمة عن عمليات التحول الرقمي وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتركز في تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ورفع مؤشرات الاستدامة، وإنشاء قواعد بيانات تدعم اتخاذ القرارات المناسبة في العمليات الإنتاجية، وتوفير أنظمة تتيح الصيانة التنبؤية في خطوط الإنتاج».

وأضاف أن «التحول الرقمي يسير بخطى تدريجية في صناعة الحديد بالمنطقة، مع مواجهة بعض التحديات حول كلفة التحول لدى بعض الشركات، وقلة الوعي لدى شركات أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا حول جدوى الإنفاق على عمليات التحول».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة «إمستيل» الإماراتية لإنتاج الحديد، مايكل ريون، إن «المجموعة تنفذ عمليات موسعة للتحول الرقمي وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح فوائد متعددة في منح العمليات الإنتاجية المزيد من تحسين عمليات الكفاءة التشغيلية».

وأوضح أن «المجموعة تنفذ، على سبيل المثال، 30 مبادرة خلال العام الجاري للتحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي في مجالات تتعلق بتوفير الطاقة ودعم الاستدامة والأمن الإلكتروني، إضافة إلى مبادرات لدعم معايير الأمن والسلامة وتوفير البيانات والرقابة».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «روبوسوفت»، كاران خميكا، إن «الإمارات تشهد تسارعاً في عمليات التحول الرقمي وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الحديد، ما يتيح تحسناً في الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتوسيع عمليات الرقابة الإنتاجية، وإنشاء قواعد بيانات تدعم صناعة القرارات، وأنظمة استشعارية لمواعيد الصيانة المطلوبة».

من جهته، اعتبر العضو المنتدب الفني في شركة «حديد العشري»، المهندس أحمد همام، أن «مبادرات التحول الرقمي وتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع صناعة الحديد والصلب من المتطلبات المستقبلية المهمة التي يشهدها القطاع، لاسيما في ظل إتاحتها مرحلة انتقالية نوعية للقطاع، سواء من حيث فوائد تحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وزيادة معدلات الإنتاج، أو دعم التوسع في تطبيق خطط الاستدامة، وترشيد الاستهلاك وتوفير قواعد بيانات شاملة، والتحول لأنظمة أتمتة أكثر توسعاً».