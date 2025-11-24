انخفاض أسعار الذهب يحفّز الطلب على «المشغولات»

انخفضت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي بين 1.75 درهم وثلاثة دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها بنهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، فيما يأتي الانخفاض عقب زيادات متتالية حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

وأفاد مسؤولو منافذ بيع لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم» بأن عودة أسعار الذهب للتراجع حفّزت الطلب على المشغولات الجديدة، ودعمت المبيعات للأفواج السياحية بمعدلات لافتة، مشيرين إلى أن العديد من المتعاملين يؤجلون قرارات الشراء إلى أوقات انخفاض الأسعار لشراء مستلزمات المناسبات الخاصة بهم.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 489.75 درهماً، بانخفاض قيمته ثلاثة دراهم، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 453.5 درهماً، بتراجع بلغ درهمين، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 435 درهماً، بانخفاض بلغ درهمين، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 372.75 درهماً، وبتراجع بلغ 1.75 درهم.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «تراجع أسعار المعدن الأصفر أخيراً حفّز العديد من المتعاملين على شراء المشغولات الجديدة، خصوصاً مع التزام بعض المتعاملين بمناسبات مختلفة التي يفضل البعض إقامتها خلال العطلة الشتوية».

وأضاف: «حفّز تراجع الأسعار أيضاً على نمو الطلب من قبل الأفواج السياحية، لاسيما في ظل ارتفاع نشاط السياحة من مختلف دول العالم إلى الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية».

من جانبه، قال مدير المبيعات في محل «بازلت لتجارة الذهب والمجوهرات»، علي اليافعي، إن «الأسواق تشهد حالياً تحسناً نسبياً في الطلب على المشغولات الذهبية، مع استمرار الطلب على منتجات السبائك»، لافتاً إلى أن «الأفواج السياحية تستحوذ على حصص كبيرة من الإقبال على شراء هدايا المشغولات، خصوصاً في أسواق دبي، فيما يعد تراجع الأسعار عاملاً مؤثراً في نمو وتحسن الطلب على مبيعات المشغولات».

وأضاف أن «استمرار الطلب على السبائك يرتبط بتغير مفاهيم بعض المتعاملين، بزيادة الثقة بنسب أكبر في منتجات سبائك الذهب، سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار على فترات طويلة الأجل».

في السياق نفسه، اعتبر مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، أن «تراجع الأسعار وذروة نشاط الأفواج السياحية من العوامل المؤثرة التي حفّزت على تحسن الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة بمختلف فئاتها».

وأضاف أن «المتعاملين الذين يرتبطون بمناسبات مختلفة يؤجلون قرار الشراء خلال فترات زيادات الأسعار، ويترقبون حدوث أي تراجع في الأسعار للإقبال على الشراء، خصوصاً أن التراجع السعري يؤثر بشكل كبير عند شراء أكثر من قطعة بأوزان كبيرة لهدايا المناسبات».

