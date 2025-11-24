اتفاقية بين «كالدس» و«3ME للتكنولوجيا»

أعلنت «مجموعة كالدس القابضة»، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية، ومقرّها أبوظبي، وشركة 3ME للتكنولوجيا الأسترالية، المتخصصة في تكامل الأنظمة المتقدمة، توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الحلول الهجينة لآليات «كالدس» الدفاعية في مختلف أنحاء المنطقة، وتم توقيع الاتفاقية من قبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة كالدس القابضة، الدكتور خليفة مراد البلوشي، والرئيس التنفيذي لشركة 3ME للتكنولوجيا، جاستين بين، وبموجب الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مبادرات مشتركة للتطوير والتكامل، تركز على المنتجات والحلول الهجينة، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.