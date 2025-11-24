3 إنجازات نوعية تسجلها «جمارك دبي» في مؤتمر عالمي

حققت دائرة جمارك دبي ثلاثة إنجازات نوعية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر منظمة الأفكار البريطانية Ideas UK 2025، الحدث الدولي المتخصص في إدارة الابتكار المؤسسي.

وشهد المؤتمر إعلان فوز الدائرة بجائزة «فكرة العام 2025» في فئة خدمة المتعاملين عن «المُنسق»، المنصة المتطورة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية تصنيف البضائع وفق رمز النظام المُنسق (HS Code)، كما حصلت «جمارك دبي» على الاعتماد البلاتيني بدرجة 100% لمنظومة إدارة الابتكار للسنة الـ16 على التوالي.

وفي إنجاز فردي يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، اختارت منظمة الأفكار البريطانية الموظف، خالد الزرعوني، ضمن أفضل المتحدثين في المؤتمر عن مشاركته بعنوان «استشراف المستقبل من أجل الابتكار»، حيث قدّم رؤية تحليلية حول توظيف أدوات الاستشراف لصياغة حلول مبتكرة تعزز جاهزية القطاع الجمركي وترفع كفاءة منظومة الخدمات، كما عرض ما حققه برنامج «جمارك دبي» لاستشراف المستقبل من مشاريع تطويرية.

وقال المدير العام لـ«جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد: «تعكس هذه الإنجازات المكانة المتقدمة لـ(جمارك دبي) على خريطة الابتكار العالمية، وتؤكد نجاحنا في تجسيد رؤية دبي في الريادة وصياغة نموذج حكومي مبتكر يحدث أثراً حقيقياً في خدمة المتعاملين. وما حققته الدائرة في مؤتمر منظمة الأفكار البريطانية 2025 ليس مجرد تكريم دولي، بل اعتراف عالمي بقدرة جمارك دبي على تطوير منظومة ابتكارية متجذّرة قادرة على مواكبة المستقبل بثقة».

من جانبه، قال مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، المهندس عادل السويدي: «تعكس إنجازات الدائرة قوة منظومتها الاستراتيجية وقدرتها على تحويل الابتكار إلى قيمة مؤسسية مؤثرة، والفوز بجائزة فكرة العام، والحصول على الاعتماد البلاتيني للسنة الـ16 على التوالي، يؤكدان قوة نموذج العمل القائم على الاستشراف وتحليل البيانات، ودعم القيادة العليا لثقافة الابتكار».