الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لمديري الشركات المغادرين من بريطانيا

كشف تحقيق لصحيفة "التلغراف" البريطانية عن تصدر الإمارات قائمة الدول التي يغادر إليها مديرو الشركات البريطانية، باعتبارها الوجهة الأكثر شعبية والمفضلة لهم للعمل والعيش، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.

ويغادر أصحاب الأعمال بريطانيا إلى بلدان أخرى مع اقتراب ميزانية ”يوم القيامة“ التي أعدتها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز.

وقد صرحت ريفز أنها تريد الإشراف على تدابير ”مؤيدة للنمو“ من شأنها تعزيز الاقتصاد ومساعدة الشركات على ”الازدهار“.

لكن في الأشهر الـ 12 الماضية، غادر 6100 مدير شركة المملكة المتحدة، بزيادة عن 4300 خلال نفس الفترة من العام السابق - بزيادة قدرها 42%.

هذه الأرقام مستمدة من سجلات Companies House، التي تسرد عدد المديرين الذين يتمتعون بسيطرة كبيرة على شركاتهم والذين غيروا بلد إقامتهم من المملكة المتحدة إلى دولة أجنبية.

كما كشف تحقيق "التلغراف" أن الوجهة الأكثر شعبية لمديري الشركات هي الإمارات العربية المتحدة، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وفقًا لتحليل أجرته صحيفة The Telegraph.

ففي 2023-2024، انتقل حوالي 325 مديرًا إلى الإمارات، ليرتفع العدد في 2024-2025، إلى 571 مديراً، أي زيادة بنسبة 75.7%.

وارتفع عدد المديرين الذين انتقلوا إلى إسبانيا بنسبة 35.2%، من 332 إلى 449. وارتفع عدد المديرين الذين انتقلوا إلى الولايات المتحدة بنسبة 27%، من 294 إلى 373.

يشير قادة الأعمال إلى عدد من التغييرات التي أدخلتها حكومة حزب العمال، بما في ذلك تشديد القيود على غير المقيمين، والحد من الإعفاءات الضريبية على الميراث للشركات العائلية، ورفع ضريبة الأرباح الرأسمالية، كأسباب لهذا النزوح.

وبشكل عام تواصل الإمارات، ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية أولى لأصحاب الثروات، حيث أشار تقرير نشر مؤخراً لشركة "هينلي أند بارتنرز"، إلى أنه من المتوقع أن تجذب الدولة تدفقاً صافياً يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار أميركي.