82 ألف زائر لأسطول «طيران الإمارات» في معرض دبي للطيران

اختتمت «طيران الإمارات» بنجاح مشاركتها في معرض دبي للطيران 2025، وأعلنت خلاله عن مجموعة من الصفقات الاستراتيجية لتوسيع أسطولها، وكشفت عن أحدث منتجات المقصورات والتقنيات المبتكرة، كما وقعت عدداً من الشراكات الهادفة إلى تعزيز قدرات دولة الإمارات كمركز متنامٍ لصناعة الطيران، بما يعكس ثقتها القوية بآفاق النمو طويلة المدى. واستقطبت طائرات الناقلة «إيرباص A380 وA350» و«بوينغ 777» في المعرض، عدداً كبيراً من الزوار تجاوز 82 ألف زائر على مدى أيام المعرض، فيما اختبر أكثر من 15 ألف زائر تقنية «ستارلينك» للاتصال فائق السرعة على متن طائرة «بوينغ 777» التابعة لطيران الإمارات.

كما أعلنت الناقلة خلال المعرض عن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الداعمة لخططها الطموحة التي تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، شملت ما يلي:

التوسع في الأسطول

حيث طلبت «طيران الإمارات» شراء 65 طائرة إضافية من طراز «بوينغ 777-9» و8 طائرات إضافية من طراز «إيرباص A350-900» بقيمة إجمالية تبلغ 41.4 مليار دولار. وارتفع بذلك إجمالي طلبات الناقلة من الطائرات عريضة البدن إلى 375 طائرة مع تسليمات ممتدة حتى عام 2038.

الارتقاء بتجارب السفر

حيث عرضت «طيران الإمارات» خلال المعرض تقنية «ستارلينك» على متن إحدى طائراتها «بوينغ 777-300 ER» المحدثة، ما أتاح للزوار اختبار الاتصال بسرعات عالية بشكل مباشر. وستقوم الناقلة بتركيب «ستارلينك» على متن 232 طائرة خلال العامين المقبلين. كما أعلنت عن خطط لتحديث 111 طائرة حالية بمنتجات مقصورات متطورة وتقنيات ترفيه جوي غامرة من الجيل الجديد.

توسيع الشراكات

حيث عززت «طيران الإمارات» شراكتها مع خطوط طيران جنوب إفريقيا عبر اتفاقية تبادل للرموز، ومددت شراكتها مع إير كندا في مجالي تبادل الرموز وبرامج الولاء حتى ديسمبر 2032، مع توسيع التعاون عبر عدة مجالات، كما أبرزت الناقلة نجاح تعاونها الواسع مع فلاي دبي.

التقدم في مجال وقود الطائرات المستدام

حيث وقّعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع مجموعة اينوك لاستكشاف وتطوير مبادرات مشتركة لتزويد وقود الطيران المستدام في دبي.

تعزيز كفاءة المجال الجوي

حيث تعاونت «طيران الإمارات» مع «دانز» وشركة «تاليس» لإطلاق أبحاث تهدف إلى خفض وقت الانتظار عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، وتعزيز كفاءة إدارة المجال الجوي لدولة الإمارات.

تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

حيث أعلنت «طيران الإمارات» شراكة مع شركة «أوبن إيه آي» لاعتماد إصدار ChatGPT Enterprise على مستوى المؤسسة، مدعوماً ببرامج تدريبية متخصصة وأطر تنفيذية استراتيجية.

