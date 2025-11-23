شراكة لتعزيز منظومة التنقل الجوي بالإمارات

أعلنت شركة «كي 2 - K2» المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة «طيران أبوظبي» ومجموعة «ملتي ليفل»، بهدف تسريع إدخال وتطوير الطائرة «أوتو كرافت E20» المخصصة لنقل الركاب ضمن منظومة التنقل الجوي المتقدمة الناشئة في دولة الإمارات.

وتم توقيع الشراكة خلال معرض دبي للطيران 2025 لتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم بما يدعم مكانة الدولة الرائدة في الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن قطاع الطيران المدني.