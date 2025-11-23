«كهرباء دبي» تشجع مشروعات الأسر الإماراتية

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على ترسيخ قيم التعاون والتضامن التي يجسدها «عام المجتمع» في الإمارات، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي إطلاق وتنفيذ مبادرات رائدة، تعزّز دور الأسرة الإماراتية، وتدعم ريادة الأعمال الوطنية. وبالتزامن مع الاحتفال بعيد الاتحاد الـ54، نظّمت الهيئة في مقرها الرئيس معرض «البيت متوحد» بمشاركة 15 أسرة من أصحاب المشاريع الصغيرة من أسر موظفي الهيئة. وشكّل المعرض منصة تفاعلية، أظهرت مواهب وإبداعات الأسر الإماراتية، وأتاحت للموظفين والزوار فرصة الاطلاع على منتجات متنوّعة، تعكس شغف المشاركين وتميّزهم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ويجسد روح الترابط بين أفراد أسرة الهيئة.