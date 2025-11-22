الإمارات تتضامن مع الهند في حادث تحطم طائرة أثناء عرض جوي بمعرض دبي للطيران

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، وخالص تعازيها في الحادث المؤلم الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل أحد طياري القوات الجوية الهندية، إثر تحطم طائرة خلال المشاركة في عرض جوي في دبي. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وللحكومة الهندية، وللشعب الهندي الصديق في هذا الحادث المؤسف.

وقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تعازيه إلى أسرة الطيّار وزملائه.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «ببالغ الأسى نتابع الحادث المؤسف الذي وقع اليوم خلال فعاليات معرض دبي للطيران. ونتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطيّار وزملائه، ونقدم دعمنا الكامل لفريق القوات الجوية الهندية».

كما أعربت اللجنة المنظمة لمعرض دبي للطيران عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الطيار الذي لقي حتفه، أمس، في حادث تحطم طائرته أثناء مشاركته في العرض الجوي المصاحب للمعرض، وأكدت تضامنها مع أسرته في هذا المصاب الأليم، كما أعربت اللجنة عن خالص التعازي للقوات الجوية الهندية، وأمنياتها بالسلامة لكل عناصرها. يشار إلى أن طياراً تابعاً للقوات الجوية الهندية لقي حتفه، أمس، في حادث مؤلم، حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز «تيجاس» متعددة المهام، خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران. وتعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث.