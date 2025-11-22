«طيران الإمارات» تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتها

أعلنت «طيران الإمارات» وشركة «أوبن إيه آي» تعاوناً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار عبر مختلف عمليات الناقلة، وسيشمل هذا التعاون توظيف منصة «ChatGPT Enterprise» بشكل موسّع داخل المجموعة، إلى جانب تطوير برامج متخصصة لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف التقنيات المستقبلية، ومواءمة التوجّه الاستراتيجي للقيادات، بهدف دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في بنية المجموعة التشغيلية.

وقال النائب التنفيذي للرئيس لتقنية المعلومات في «طيران الإمارات»، علي سردار ياقوت: «نرى إمكانات كبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم متطلبات أعمالنا، سواء في مواجهة التحديات التجارية المعقدة، أو تعزيز كفاءة عملياتنا، أو الارتقاء بتجربة العملاء. وسيسهم التعاون مع (أوبن إيه آي) في تعزيز استثماراتنا التقنية، وجعلها أكثر استراتيجية وقابلة للتوسع، ما يمكّننا من تقديم قيمة أكبر لموظفينا وعملائنا، وتطوير أسلوبنا في الابتكار وتقديم الخدمات، والمحافظة على تفوقنا في الصناعة».

وأضاف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في «أوبن إيه آي»، رود سوليماني: «تضع مجموعة الإمارات تصوراً متقدّماً لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستقبل الطيران. ومن خلال تعاوننا المشترك، سنعمل على دعم هذا التوجّه عبر إدخال قدرات ذكية في العمليات، وتمكين فرق العمل بحلول مبتكرة، وإعادة تطوير تجربة السفر بما يواكب تطلعات ملايين العملاء».

وستعمل «طيران الإمارات» و«أوبن إيه آي» على استكشاف فرص تطوير حالات استخدام عملية، وتأسيس شبكة داخلية من روّاد الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز امتياز متخصص بالذكاء الاصطناعي. ويهدف التعاون إلى تحديد المجالات الأساسية اللازمة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، بما يشمل المهارات، والعمليات، والبنية التقنية التي ستمكّن «طيران الإمارات» من دخول مرحلة جديدة من التطور.

كما ستستفيد «طيران الإمارات» من الوصول المبكر إلى أحدث أبحاث «أوبن إيه آي» وابتكاراتها، إلى جانب التعاون في مشاريع الابتكار الحكومية ومسرّعات الأعمال. وستتضمن الشراكة مبادرات لنقل المعرفة وبناء مجتمع متخصص بالذكاء الاصطناعي من خلال برامج استكشافية واستعراضية. وستشارك «طيران الإمارات» و«أوبن إيه آي» في جلسات قيادية مشتركة تُسلّط الضوء على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وتدعم تبني المبادرات الجديدة، وتزوّد القيادات برؤية واضحة حول خريطة منتجات «أوبن إيه آي» للتخطيط طويل المدى. كما سيتعاون فريقا الجهتين بشكل مباشر لتحسين دمج نماذج اللغة الكبيرة، وتطوير أفضل الممارسات للنماذج الأولية السريعة، وتوفير بيئات اختبار متقدمة لتسريع التجارب في مجالات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوتات.