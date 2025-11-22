«أثيريون أيروسبيس» تؤسس مصنعاً في دبي الجنوب

وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران، المنطقة المخصّصة لتنمية قطاع الطيران في دبي، اتفاقية شراكة مع «أثيريون أيروسبيس»، المتخصّصة في تصنيع معدّات الطيران، التابعة لمجموعة «إيكونوميك غروب هولدينغز»، لتأسيس مصنعها المتطور الهادف إلى تعزيز منظومة التصنيع المتقدم في دولة الإمارات وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات عالية القيمة في القطاع، ما يُسهم في تحقيق رؤية دبي في أن تصبح مركزاً رائداً للطيران في العالم.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025، بحضور المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، والشيخ سلطان ماجد حمد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«إيكونوميك غروب هولدينغز»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وقال طحنون سيف، إن «الشراكة مع (أثيريون أيروسبيس) تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الطيران الشاملة في دبي، ومع استمرار استقطاب الشركات العالمية إلى مشروع محمد بن راشد للطيران، نؤكد الالتزام بدعم التصنيع المتقدم، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشركات من النمو ضمن بنية تحتية عالمية المستوى في دبي الجنوب».

من جهته، قال المدير العام لـ«إيكونوميك غروب هولدينغز»، رؤوف علي، إن «التعاون مع دبي الجنوب لإطلاق المشروع الجديد (أثيريون أيروسبيس)، يمثّل دخولاً استراتيجياً للمجموعة إلى قطاع تصنيع الطيران، وتعدّ هذه الخطوة محطة رئيسة في مسيرة تنويع أعمالها نحو قطاعات صناعية عالية القيمة، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي المستدام».