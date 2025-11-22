«ويجــو»: دبي تسجل نمواً بـ 38% في حجوزات السفر

أكدت شركة «ويجو»، المتخصصة في قطاع خدمات السفر عبر الإنترنت، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، مع تسجيل نمو قوي في الإقبال على زيارتها خلال موسم الشتاء الحالي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2025 سجلت الحجوزات إلى دبي ارتفاعاً بنسبة 38%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة «ويجو»، مأمون حميدان، لـ«الإمارات اليوم»: «تشير بيانات (ويجو) إلى أن الهند تتصدر قائمة الدول من حيث عدد عمليات البحث على الإمارات خلال شهر نوفمبر، حيث تمثل 30% من إجمالي الحصة السوقية، تليها مصر بنسبة 13.4%، والسعودية بنسبة 12.3%. كما شهدت دول مثل باكستان والولايات المتحدة معدلات نمو لافتة، ما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب على السفر من هذه الأسواق».

وأضاف: «كما برزت الأردن والكويت والفلبين والمغرب والبحرين، ضمن قائمة الدول الـ10 الأولى في عمليات البحث والحجوزات». وأوضح أن هذا النمو المتسارع يعكس تحوّلاً واضحاً في توجهات المسافرين، حيث يبحث المستخدمون من هذه البلدان عن تجارب سفر أكثر تميزاً، ويُظهر مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية وتكامل التكنولوجيا في جذب شرائح متنوّعة من المسافرين حول العالم.

وأوضح حميدان أن «دبي تقدّم خلال فصل الشتاء مجموعة متنوّعة من الأنشطة التي تلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية. تشمل الأنشطة الصحراوية التي توفر رحلات السفاري في صحراء القدرة والتزلج على الرمال وحضور عروض الصقور والعشاء البدوي تحت النجوم. أما الأنشطة البحرية فتتيح للزوّار جولات اليخوت والغوص والإبحار في مرسى دبي ونخلة جميرا أو مشاهدة الغروب من خور دبي».

وبيّن أنه في موسم الشتاء، تتحوّل دبي إلى وجهة تزخر بالعروض والفعاليات العالمية التي تجعلها عاصمة السياحة والترفيه في المنطقة، ويشهد هذا الموسم إطلاق مهرجان دبي للتسوق الذي يُقام بين شهري ديسمبر ويناير، ويُعد من أضخم مهرجانات التسوق في العالم، حيث يقدّم خصومات تصل إلى 75% في المراكز الكبرى، إلى جانب العروض الموسيقية والألعاب النارية والسحوبات اليومية.

وتابع حميدان: «تُعد دبي من أبرز الوجهات السياحية في العالم، حيث استطاعت الجمع بين الأصالة العربية والحداثة العالمية في تجربة واحدة متكاملة. وتمتلك الإمارة مقومات جعلتها وجهة بارزة، وفقاً لتقارير دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. واستقبلت الإمارة أكثر من 18.7 مليون زائر دولي خلال عام 2024 بزيادة بلغت 9% مقارنة بالعام السابق، كما بلغت نسبة إشغال الفنادق أكثر من 80%، وهي من أعلى المعدلات في العالم».

وقال: «تتميّز دبي ببنية تحتية حديثة تشمل مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً وربطاً للقارات، إضافة إلى شبكة مواصلات متطوّرة تضم المترو والترام والحافلات الذكية. وتحتضن الإمارة أكثر من 800 فندق ومنتجع تتنوّع بين أفخم العلامات العالمية مثل برج العرب وأتلانتس النخلة والفنادق العائلية والاقتصادية. كما تُعد من أكثر المدن أماناً واستقراراً في العالم، ما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والسياح من جميع الدول».

وأشار حميدان إلى أن «دبي تمثل نموذجاً للتنوّع الثقافي العالمي حيث يعيش فيها أكثر من 200 جنسية، ما ينعكس على طابعها العصري. هذا التنوّع يظهر في المأكولات والفعاليات والفنون التي تحتضنها المدينة طوال العام. وإلى جانب مشاريعها المبتكرة مثل متحف المستقبل وعين دبي ومنطقة السيف، تواصل الإمارة تطوير مبادرات الاستدامة لتصبح وجهة رائدة في السياحة المسؤولة والذكية».

