مبيعات عقارات دبي تلامس 600 مليار درهم منذ بداية 2025

شهدت دبي أداء قوياً في سوق العقارات، حيث لامست مبيعاتها حاجز الـ600 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، في رقم يعكس حجم الاستثمار والثقة الكبيرين في الإمارة كمركز عقاري عالمي، فيما وصل إجمالي التصرفات العقارية إلى نحو 806.68 مليارات درهم. وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى، من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام الجاري، بمبيعات تُقدر بنحو 33.67 مليار درهم.

أعلى مستوى

وتفصيلاً، سجلت مبيعات العقارات في دبي أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أمس، لتصل إلى 598.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 190.962 ألف معاملة.

وتوزّعت المبيعات خلال تلك الفترة بواقع 343.02 مليار درهم للعقارات الجاهزة عبر 73.06 ألف معاملة، و255.28 مليار درهم مبيعات على الخريطة بعد تنفيذ 117.89 ألف معاملة.

وبالنسبة لعمليات الرهن العقاري، فقد سجلت 159.06 مليار درهم من خلال 46.16 ألف معاملة، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 49.32 مليار درهم عبر 8.63 آلاف معاملة.

وبذلك وصلت التصرفات العقارية الإجمالية في دبي إلى نحو 806.68 مليارات درهم، نتجت عن نحو 245.75 ألف صفقة، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

المناطق الأعلى

وتصدّرت «الخليج التجاري» قائمة المناطق الأعلى، من حيث قيمة المبيعات منذ بداية العام الجاري، بمبيعات تُقدر بنحو 33.67 مليار درهم، تلتها منطقة «اليلايس 1» بنحو 22.02 مليار درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» بـ21.63 مليار درهم، ومن ثم «معيصم الثانية» في المرتبة الرابعة بـ18.6 مليار درهم، وجاءت منطقة «برج خليفة» خامسة بـ18.51 مليار درهم.

وحلت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» سادسة بـ18.47 مليار درهم، تلتها منطقة «مدينة المطار» بـ18.44 مليار درهم، و«نخلة جميرا» ثامناً بـ17.37 مليار درهم، فيما جاءت منطقة «نخلة جبل علي» تاسعة بـ14.46 مليار درهم، وحلت منطقة «اليفرة 1» عاشرة بـ14.43 مليار درهم.

الأداء الأسبوعي

وعلى مستوى الأداء الأسبوعي، سجّلت التصرفات العقارية في دبي، بنهاية تعاملات الأسبوع أمس، نحو 18.89 مليار درهم، بعد تنفيذ 5942 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.29 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 4168 مبايعة لوحدات سكنية، و314 مبايعة لمبانٍ، و329 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4811 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 976 معاملة، بقيمة 3.69 مليارات درهم، موزعة بواقع 623 لوحدات سكنية، و145 لمبانٍ، و208 لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 912.24 مليون درهم، بواقع 155 معاملة موزعة على 107 لوحدات سكنية، و14 لمبانٍ، و34 لأراضٍ.

