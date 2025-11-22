آليات لتعزيز تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً

استعرضت غرفة تجارة دبي، خلال اللقاء الفصلي الرابع لعام 2025 لمجموعات ومجالس الأعمال، آليات دعم القطاع الخاص وسبل تعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والعالمي.

وبحسب بيان صحافي صادر أمس، اطلع المشاركون خلال اللقاء على أهم مبادرات وبرامج غرفة تجارة دبي الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، ودعم توسّع ونمو مجتمع الأعمال في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تم استعراض أبرز مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية في العام الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المستقبلية الواعدة خلال المرحلة المقبلة.