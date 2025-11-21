أحمد بن سعيد يعزي أسرة الطيار الهندي

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تعازيه إلى أسرة الطيّار وزملائه.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "ببالغ الأسى نتابع الحادث المؤسف الذي وقع اليوم خلال فعاليات معرض دبي للطيران. ونتقدّم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الطيّار وزملائه، ونقدم دعمنا الكامل لفريق القوات الجوية الهندية".