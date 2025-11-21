"Finvasia" العالمية تؤسس مقرات إقليمية في الإمارات

أعلنت "Group Finvasia"، المجموعة العالمية التي تستخدم الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة للابتكار في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات المالية، وتقنية البلوك تشين، والرعاية الصحية، عن عزمها إنشاء مقرات إقليمية لخمس من علاماتها التجارية الرائدة في دولة الإمارات، بعد انضمامها إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتدعم المبادرة المستهدفات الوطنية في دولة الإمارات عبر استقطاب شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى الدولة، وبناء اقتصاد معرفي واعد، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال الابتكار وحلول التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تواصل استقطاب شركات عالمية تعمل في قطاعات مستقبلية واعدة لتأسيس مقرات لها في الدولة، والانطلاق منها نحو التوسع عالمياً وإقليمياً، ما يعكس مدى جاذبية بيئة الأعمال في الدولة للشركات الطموحة.

وقال: "إن تأسيس مقرات هذه الشركات الرائدة في دولة الإمارات من خلال مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد التزامنا بتوفير بيئة داعمة للتكنولوجيا المتطورة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية. ويسعدنا الترحيب بمجموعة Finvasia Group وعلاماتها التجارية الخمسة للانضمام إلى منظومة الأعمال النابضة بالحياة في دولة الإمارات".

وتعمل Group Finvasia في قطاعات متنوعة، حيث تخدم أكثر من 5 ملايين عميل حول العالم، وتجري معاملات بقيمة تريليونات الدولارات من خلال علاماتها التجارية المتنوعة في قطاعات التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

ويبرهن قرار إنشاء المقرات الإقليمية في الإمارات على جاذبية البيئة الداعمة للأعمال في الدولة، والتي تعزز الابتكار وتدعم نمو التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وتلعب مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة دورًا محوريًا في هذه البيئة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الحوافز وإطار عمل يشجع على تأسيس الشركات الرائدة ونموها.

وتعتبر العلامات التجارية لمجموعة Group Finvasia رائدة في منظومة التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية وتكنولوجيا أسلوب الحياة.

وقال سارفجيت فيرك، المؤسس المشارك والمدير الإداري لمجموعة Group Finvasia: "ما يثير الإعجاب في دولة الإمارات هو كيفية تطبيق سياساتها على أرض الواقع. فابتداء من أطر الترخيص إلى البنية التحتية الرقمية والانفتاح على التجارب، تشكل دولة الإمارات قاعدة مثالية لفرقنا التي تبني المنصات الاجتماعية وشبكات البلوك تشين وأنظمة المدفوعات الرقمية. كما تعتبر دولة الإمارات رائدة عالميًا في جذب الابتكار واحتضان الأفكار الإبداعية وتسريعها من خلال السياسات والفرص المتاحة".

بدوره، قال تاجيندر فيرك، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Group Finvasia "": لقد رسّخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الابتكار استشرافًا للمستقبل في العالم بفضل مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأجندة D33. وتغطي Group Finvasia مجالات التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والبنية التحتية الرقمية، والخدمات المصرفية وتكنولوجيا الرعاية الصحية من خلال علامات تجارية رائدة عالميًا. ومن الطبيعي أن ننشئ مقرنا الإقليمي الرئيسي الذي يخدم دول مجلس التعاون الخليجي هنا في دولة الإمارات. إذ تشتهر سياسات الدولة بتحويل الرؤى إلى فرص، ويشرفنا أن نكون جزءاً منها".

وتعدّ مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ركيزة أساسية في إستراتيجية دولة الإمارات لجذب شركات التكنولوجيا المتطورة من مختلف القطاعات، مما يسهم في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار، ويسرّع من تنويع الاقتصاد الوطني.

ومع انضمام Group Finvasia وعلاماتها التجارية، تواصل المبادرة دفع عجلة الابتكار والنمو عبر مختلف القطاعات في دولة الإمارات، إلى جانب استقطاب الشركات من حول العالم لتطوير تقنيات وحلول جديدة للعصر الحديث.