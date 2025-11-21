مجموعة CFI تعلن عن انضمام خبراء عالميين إلى مجلس إدارتها في إطار استراتيجية التطوير العالمي

أعلنت مجموعة CFI، المزود العالمي الرائد لخدمات التداول والاستثمار، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، عن تعيين ثلاثة أعضاء مستقلّين متميّزين في مجلس إدارتها، وذلك في إطار استراتيجيتها للتطوير وتعزيز التزام المجموعة بمبادئ الحوكمة المؤسسية العالمية، وترسيخ خلق قيمة مستدامة، ودعم مسيرة الابتكار المتواصل ضمن عملياتها حول العالم.

ويمتلك الأعضاء الجدد مزيجاً متكاملاً من الخبرات في الأسواق المؤسسية، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، والقيادة داخل شركات الوساطة الخاضعة للتنظيم، بما يعزز استراتيجية مجموعة CFI طويلة الأمد ويدعم جدول أعمالها للتوسّع والنمو العالمي.

فيديريكو سيرولي

ينضم فيديريكو إلى مجلس الإدارة بخبرة تنفيذية تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجال الوساطة المنظمة وإدارة الأصول في أوروبا. شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركتي ActivTrades Ltd UK و Swissquote Ltd UK المعروفة سابقاً باسم MIG Capital، كما شغل مناصب تنفيذية عليا في CMC Markets UK Plc. وهو يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Atlantide Asset Management، ويشتهر بخبرته الواسعة في مجالات التحوّل الرقمي، والتوسّع الدولي، والنمو المستدام، إلى جانب خبرته العميقة في الاستراتيجيات التنظيمية وعمليات الاندماج والاستحواذ M&A.

ديفيد هيغلوند

ينضم ديفيد إلى مجلس الإدارة بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قيادة الاستثمارات والحوكمة المؤسسية عبر الأسواق الناشئة. فقد عمل سابقاً كمدير محفظة في شركة Franklin Templeton، وحصل على عدة جوائز تقديراً لإنجازاته، كما قاد إدارة تفويضات استثمارية بمليارات الدولارات في الأسواق العامة. وشغل هيغولند أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أرامكس، الشركة العالمية الرائدة لحلول الخدمات اللوجستية والنقل المتكاملة والمدرجة في الأسواق المالية، حيث ساهم في تطوير أنظمة الحوكمة، وتعزيز الإشراف على التدقيق وإدارة المخاطر، ودعم صياغة استراتيجية الاستدامة. يتمتع هيغلوند بخبرة مؤسسية عميقة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة وتخصيص رأس المال، ولديه سجل حافل في قيادة المؤسسات خلال مراحل التحوّل وتحقيق النمو.

بريما فارادان

تنضم بريما إلى مجلس الإدارة بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في التكنولوجيا المالية والمنتجات المؤسسية. وتشغل حالياً منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات ورئيسة المنتجات في شركة Temenos، حيث قادت مبادرات كبرى في مجالي التحوّل الرقمي والتقنيات السحابية لعدد من المؤسسات المالية حول العالم. صُنّفت ضمن أفضل 100 امرأة في مجال التكنولوجيا المالية FinTech) (وتتميّز بخبرتها في تطوير المنتجات، والبنى التحتية المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق المنصّات التقنية الحيوية.

وقد علّق هشام منصور، رئيس مجلس الإدارة في مجموعة CFI عن هذه التعيينات قائلاً:

"مجلس الإدارة المناسب لا يوجّه الشركة فحسب، بل يرتقي بها إلى مستوى أعلى. تمثّل هذه التعيينات خطوة محورية في مسيرة تطوّر مجموعة CFI، إذ تضيف إلى مجلس إدارتنا خبرات استثنائية متخصصة في أسواق العمل والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والحوكمة المؤسسية."

يمتلك كل من فيديريكو، وديفيد، وبريما رؤية واضحة، وخبرة معمّقة، ومنظوراً سيعزّز تفكيرنا الاستراتيجي وقدرتنا على القيادة والابتكار والنموّ المسؤول. نحن فخورون بانضمامهم إلى مجلس الإدارة بينما نواصل بناء مستقبل مجموعة CFI بطموح وانضباط ونزاهة."

تمثّل هذه التعيينات خطوة تتجاوز مفهوم التوسّع؛ فهي تعكس التزام مجموعة CFI المتواصل بترسيخ الحوكمة كركيزة استراتيجية للنمو المستدام. ومع اتساع حضور المجموعة عبر مختلف المناطق والأسواق وتنوّع منتجاتها، يأتي تعزيز دور مجلس الإدارة لضمان اتخاذ القرارات القائمة على مبادئ المساءلة والرؤية المستقبلية والتميّز التنظيمي.

وتواصل مجموعة CFI مهمتها في مسيرة الابتكار المستدام، مستندةً إلى خبرتها التشغيلية الممتدة لأكثر من 25 عاماً، وامتلاكها 14 رخصة دولية، وحضورها العالمي المتنامي، بما يعزّز ترسيخ الثقة، ويقوي البنية المؤسسية، ويدعم المرونة طويلة الأمد كمحرّكات رئيسية للمرحلة المقبلة من تطورها.

نبذة عن مجموعة CFI

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار عبر الإنترنت على مستوى العالم، بخبرة تتجاوز 25 عاماً. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، والقاهرة، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا 1 السير لويس هاميلتون وأسطورة التنس ماريا شارابوفا كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.