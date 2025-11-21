منصور بن محمد: دبي لاعب رئيس في قطاع الطيران العالمي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن الصفقات الضخمة التي شهدها معرض دبي للطيران 2025، تؤكد مكانة دبي لاعباً رئيساً ومؤثراً في صياغة مستقبل قطاع الطيران العالمي، وهي المكانة التي ترسخت بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لمعرض دبي للطيران الذي تُختتم، اليوم، أعمال دورته الـ19، وهي الأكبر في تاريخ الحدث العالمي، بمشاركة أكثر من 1500 جهة عارضة وحضور وفود من 115 دولة حول العالم، حيث أشاد سموه بالمكانة التي وصل إليها المعرض بين أهم وأكبر الفعاليات العالمية، المعنية بقطاع الطيران والفضاء.

وأثنى سموه على الجهود الدؤوبة التي تقف وراء تلك المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دبي كمركز رئيس للطيران على مستوى العالم، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، مؤكداً أن المشروعات التوسعية - التي ستثمر تحويل مطار آل مكتوم إلى أكبر مطار في العالم، بطاقة إجمالية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، والتي تتجاوزها الرؤية طويلة الأجل إلى 260 مليون مسافر سنوياً - ستُعزّز مكانة دبي بوابة عالمية رئيسة لحركة السفر والتجارة في المستقبل.

وخلال الزيارة، تفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المنصات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، الذي عقد تحت شعار «المستقبل يبدأ من هنا»، حيث اطلع سموه على جانب مما تطرحه الجهات العارضة من أحدث التقنيات العالمية في مجال الملاحة الجوية والطيران، والنقل الجوي المتقدم، وتجربة المسافرين. وشملت الزيارة منصات «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، حيث هنأ سموه الشركتين الرائدتين بالصفقات التي تم الإعلان عنها خلال المعرض.

وزار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جناح شركة «ساب»، كما زار سموه منصة شركة «أسيلسان» التركية، وجناح شركة الصناعات الجوية الكورية (KAI).

إلى ذلك، تفقّد سموه طائرة «الاتحاد للطيران» الحديثة من طراز «إيرباص A321LR».

وحضر سموه جانباً من العروض الجوية التي تضم، في هذه النسخة من المعرض، عدداً من أهم الطائرات المدنية والحربية.