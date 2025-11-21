حمدان بن محمد: الاستثمار في الفضاء ثمرة فكر يراهن على صنع المستقبل

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للفضاء، منصة وكالة الإمارات للفضاء في معرض دبي للطيران 2025، حيث اطلع سموه على أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية، ومن بينها برنامج «سِـرب»، والقمر الاصطناعي العربي «813»، ومشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

واستعرض فريق وكالة الإمارات للفضاء أمام سموه التصميم الأولي لمنظومة مشروع «سِـرب»، التي تُعدّ حجر الأساس في مساعي الدولة إلى تمكين القطاع الخاص في مجال الفضاء، وتوطين التقنيات الفضائية، وتحقيق الاستقلالية الكاملة في مجال التصوير من الأقمار الاصطناعية الرادارية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود وكالة الإمارات للفضاء، وما يقوم عليه فريقها من مشروعات نوعية مهمة، مشيراً سموه إلى أن الاستثمار في الفضاء هو ثمرة فكر يراهن على صنع مستقبل تشكله عقول مبدعة، وإرادة قادرة على تحويل الحلم إلى واقع.

وقال سموه: «دولة الإمارات تواصل إثبات أن الإنجاز يبدأ بفكرة جريئة، ويزدهر بالإرادة والإصرار على التميز، ويثمر بتكاتف الأدوار والطاقات الخلاقة. إن كل مشروع وكل شراكة دولية تُسهم في ترسيخ موقع الإمارات بين أهم الدول الفاعلة في صناعة الفضاء، وبجهود الكوادر الوطنية الطموحة نمضي بثقة نحو مرحلة جديدة تُسهم فيها معارفنا وتقنياتنا في خدمة البشرية، وصنع غد أفضل لشعوب العالم أجمع».

وتابع سموه خلال الزيارة شرحاً حول برنامج «سِـرب»، حيث أوضح الفريق أنه تحت قيادة وكالة الإمارات للفضاء، وبالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «إيدج» لإدارة البرنامج، ومع دعم التحالف الصناعي الوطني الذي يضم معهد الابتكار التكنولوجي وشركة «سبيس 42» وجهات محلية أخرى، انتقل البرنامج إلى مرحلة التصميم الأولي بعد استكمال مراجعة متطلبات النظام، كما تم تشكيل فريق وطني متخصص لتنفيذ البرنامج وتطوير الحمولة الرادارية وأنظمة القمر الاصطناعي، من خلال برامج منهجية لنقل التكنولوجيا، بالتعاون مع شركاء دوليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بناء قدرات سيادية متقدمة في مجال الأنظمة الفضائية.

كما قدّم الفريق شرحاً حول آخر مستجدات القمر الاصطناعي العربي (813)، بعد نجاح اختبارات جاهزية الإطلاق، ومراجعة الجاهزية التشغيلية التي تعدّ خطوة ناجحة في رحلة المشروع، بالاستفادة من قدرات دولة الإمارات في مجال تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية (AIT) محلياً، ويُمثّل القمر أول مشروع فضائي عربي يُتيح الفرصة للخبراء والباحثين العرب، للمشاركة الفعالة في تطوير واستخدام التقنيات الفضائية.

وكذلك قدم الفريق لسموه نبذة عامة حول الجهود التي تبذلها وكالة الإمارات للفضاء في تعزيز حضور الدولة في قطاع الفضاء، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير القدرات الوطنية، إضافة إلى توسيع التعاون مع الشركاء محلياً ودولياً، بما يسهم في بناء قطاع فضائي مستدام.

وقادت وكالة الإمارات للفضاء مشاركة أكبر جناح للفضاء في النسخة الـ19 من معرض دبي للطيران 2025، بحضور ومشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية، وقدّم الجناح تجربة معرفية متكاملة للزوار، تضمنت استعراض أحدث التقنيات الفضائية والبرامج الوطنية المبتكرة، كما أبرز الدور المحوري للكفاءات الوطنية في قيادة المشروعات، ومنصة للتفاعل مع الشركاء المحليين والدوليين.