«إيدج» تُمدّد عقدها مع «ستراتا»

دبي - وام

مدّدت شركة «إي بي آي»، المتخصصة في مجال الهندسة الدقيقة بقطاعات الطيران والطاقة والدفاع في دولة الإمارات، التابعة لمجموعة «إيدج»، عقدها مع «شركة ستراتا للتصنيع»، بهدف إنتاج قطع وأجزاء «تيتانيوم» معقدة لبرنامج «ستراتا» الخاص لطائرات «إيرباص A330».

وتُغطي الاتفاقية الممددة - التي وُقّعت خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025 - الأنشطة المتعلقة بتصنيع ومعالجة قطع غيار «التيتانيوم» المعقدة، التي ستدعم خط تجميع جُنيحات طائرات «إيرباص A330» من «ستراتا» حتى نهاية عام 2030، وتواصل «إي بي آي» و«ستراتا» تعزيز التعاون في قطاع الطيران بدولة الإمارات والعالم، من خلال تبادل الخبرات وبناء القيمة المضافة.