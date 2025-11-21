نظام مبتكر يحمي الطائرات من العوائق الجوية

دشن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، نظاماً مبتكراً يحمي الطائرات من مخاطر الاصطدام بالأسلاك والعوائق الجوية، وذلك ضمن معرض دبي للطيران، بحضور القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، ونائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي.

وكشفت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة دبي للطيران المدني، عن تطوير نظام ملاحي جديد يهدف إلى تعزيز سلامة الطيران منخفض الارتفاع، وذلك عبر دمج تقنية تحديد المواقع الجغرافية مع خرائط رقمية دقيقة تُحدَّث بشكل دوري، وتشمل بيانات تفصيلية لخطوط الكهرباء والأبراج، والهوائيات والعوائق الجوية المحتملة في مسار الطيران.

وأوضحت شرطة دبي أن النظام يعمل من خلال تطبيق ذكي يُمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة أو الساعات الذكية، حيث يحدد موقع الطائرة بشكل لحظي، ويصدر تنبيهات صوتية واهتزازية عند الاقتراب من أي عائق، ما يمكّن الطيار من اتخاذ قرارات فورية تُقلل احتمالات وقوع الحوادث.

وبيّنت أن الابتكار عبارة عن نظام يعمل مع جميع أنواع الطائرات الخفيفة والمروحيات، ويعتمد على البيانات الجغرافية للمنطقة، ما يُسهم في تحديد العوائق بفاعلية عالية، ما يُسهم في الحد من حوادث الاصطدام بالعوائق الجوية.

وأشارت شرطة دبي إلى أن تنفيذ المشروع جاء بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني التي طورت النظام، من خلال توفير البيانات الجغرافية بدقة.

وأكدت أن النظام يُمثّل نقلة نوعية في مجال سلامة الطيران منخفض الارتفاع، من خلال توفير حل ذكي للكشف المبكر عن المخاطر الجوية، دون الحاجة إلى تركيب أي أجهزة إضافية.

من جهتها، أكدت هيئة دبي للطيران المدني أن مشاركتها في المشروع تأتي في إطار دورها المحوري في تعزيز أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي، من خلال العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرة إلى أن التعاون مع شرطة دبي لتطوير نظام يحتوي على قواعد بيانات محدّثة وخرائط جوية دقيقة، سيُسهم في رفع مستوى الوعي بالمخاطر الجوية، وتعزيز سلامة عمليات الطيران منخفض الارتفاع.